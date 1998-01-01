Зачем Волочкова завалила сеть своими голыми снимками — мнение специалиста

, 16:14 Интервью 172

Звездный имиджмейкер Юма Максимова считает, что все — от неудовлетворенности карьерой. По ее словам, имя Анастасии Волочковой могло бы засиять в Мулен Руж.

Фото, видео: Пятый канал, instagram @volochkova_art

Эпатажная балерина Анастасия Волочкова все чаще и чаще выкладывающая в сеть свои обнаженные и полуобнаженные фото в разных ракурсах в последние дни буквально завалила ими свою страницу в Instagram. Артистка отправилась на Мальдивы и оттуда дразнит подписчиков пляжными снимками топлес. Публика негодует, а Анастасия с удвоенной энергией издевается над «недолюбленными тетками», как она называет злопыхающих подписчиц.

— Просто ржу и отдыхаю в свое удовольствие! Сексуальность движет миром! А у кого ее нет и кто недолюблен — не судьба, — пишет балерина.

Instagram @volochkova_art

Звездный имиджмейкер Юма Максимова видит в попытках Анастасии Волочковой привлечь к себе внимание провокационными снимками синдром неудовлетворенности карьерой.

— Она же королева китча, поэтому нравится ей так выглядеть… Просто в ее образе — синдром неудовлетворенности карьерой. И она постоянно одевается в жизни, как хотела бы на сцену выходить, — предположила эксперт в интервью Пятому каналу.

Instagram @volochkova_art

Однако, по мнению специалиста, такие приемы работают скорее против балерины.

— Имидж все-таки создается по тому образу, который люди видят и что она хочет донести, а тут создается антиреклама для нее. По-хорошему, если бы она поехала в Париж и выступала бы в Мулен Руж, тогда бы она себя проявила. Потому что у нее и рост, и все позволяет. Карьера балерины не для нее — она очень высокая, грузная… То есть несостоявшаяся. И возраст уже не тот. Хотя имя Анастасии Волочковой могло бы засиять, если бы она в Мулен Руж бы пошла. Но она не считает, что по статусу это не ее… А вообще она очень хорошая и добрая женщина. И мама хорошая. Только вот нереализованная в карьере, — заключила Юма Максимова.

Instagram @volochkova_art

Ранее Пятый канал рассказывал о реакции соцсетей на «мальдивские» снимки Анастасии Волочковой.

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