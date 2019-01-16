Юлия Высоцкая, актриса и жена Андрея Кончаловского выложила в Instagram фото многолетней давности и удивила поклонников свершившимися изменениями.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Julia Vysotskaya Official (@juliavysotskayaofficial) 16 Янв 2019 в 1:43 PST

На снимках она играет в театральной постановке «Оглянись во гневе» по Джону Осборну в непривычном внешнем виде — с длинными темными волосами и округлыми щеками.

Подписчики удивились изменениям в образе Юлии.

— Я подумала, что это Вера Сотникова.

— Ну на фотографии совсем не Юля!

— Вы здесь абсолютно другая, я не про волосы и не про внешность, просто другой человек с другой энергетикой.

— Мастер перевоплощения. Всегда шикарна.

Ранее Пятый канал рассказывал, как Высоцкая шокировала подписчиков оригинальным образом — она выложила в Instagram фото с обритой головой. К слову, это была фотография, сделанная после съемок в фильме ее супруга Андрея Кончаловского «Рай».