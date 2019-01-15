«Депрессией попахивает»: Полулысая Высоцкая шокировала сеть своим новым образом

, 15:14 Фото 1 566

Российская актриса выложила в Instagram фото, где продемонстрировала свой новый имидж.

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Зураб Джавахадзе

Популярная российская актриса и телеведущая Юлия Высоцкая ошарашила своих подписчиков новым снимком. Звезда опубликовала в Instagram фото, где продемонстрировала новую прическу. Теперь Высоцкая почти лысая. Причины такой резкой смены имиджа артистка не уточняет. Под публикацией кинозвезда оставила только шуточный комментарий.

— Как там в детском стишке… Лысая башка, дай кусочек пирожка! А лучше #дайтекофе.

 
 
 
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Публикация от Julia Vysotskaya Official (@juliavysotskayaofficial)

Новый стиль Высоцкой очаровал большинство подписчиков телеведущей. Поклонники сочли ее имидж модным и подчеркнули, что звезде идет смена образа.

— Юля стала суперстильной, круче всяких голливудок. Помню: сама пришла в салон и попросила стрижку как у Высоцкой (без доп. объяснений). Мастер все сразу поняла. Юля, короткая стрижка — Ваш стиль и Ваш бренд.

— Элегантно и стильно! Браво! И смело!

— Наверное, Юля — единственная женщина, которую ничего не портит, — отметили фолловеры актрисы.

Однако нашлись и те, кто не оценил новый образ. По мнению некоторых фанатов, с длинными волосами Высоцкая выглядела более женственно.

— Стиль ретро и женственный ее больше укрощает, а здесь плетки не хватает и депрессией попахивает, — поделились пользователи социальной сети.

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