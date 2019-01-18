Суд списал долги жителей Чечни за газ

Заводской суд города Грозный постановил списать долги населения за использованный газ на девять миллиардов рублей. О решении ведомства сообщают «Известия».

В качестве истца выступила прокуратура Чеченской республики. В силу истечения сроков давности, задолженность нельзя было взыскать, а из-за бездействия сотрудников газовой компании не происходило списание.

В ходе разбирательства суд выяснил, что компания-поставщик не выполнила требования закона и не составила должны образом документы, необходимые для списания долгов населения. Теперь долг будет списан по решению суда.

Ранее Пятый канал рассказывал, что «Нафтогаз» заявил об аресте активов «Газпрома».