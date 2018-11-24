Для аутентичности: Звезда «Игры престолов» сообщила о диком запрете сценаристов

Звезда сериала «Игра престолов» рассказала о диковатом запрете, который установили для нее сценаристы. Софи Тернер, сыгравшей Сансу Старк, создатели телесаги запрещали мыть голову.

Странные на первый взгляд ограничения появились к пятому сезону сериала. Как отметила Тернер, появляться в кадре с чистыми волосами первые четыре сезона ей позволял образ Сансы как «молодой аристократической девушки». Однако с развитием сюжета и истории героини ухоженные волосы стали выглядеть неуместно.

— К пятому сезону меня начали просить не мыть голову, и это было по-настоящему отвратительно, — поделилась актриса.

Однако компромисс в итоге все же был найден — команда создателей «Игры Престолов» разрешила Софи выходить на съемочную площадку в засаленном парике. Это стало самой большой радостью для девушки — ведь несколько лет она не могла мыть голову тогда, когда ей хочется.

— Теперь я могу мыть голову, когда захочу, что приятно. Но, да, пару лет я жила с довольно засаленными волосами, — подтвердила Тернер в интервью журналу InStyle.

Ранее Пятый канал рассказывал о первом трейлере восьмого сезона «Игры престолов».