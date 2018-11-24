Для аутентичности: Звезда «Игры престолов» сообщила о диком запрете сценаристов

Звезда сериала «Игра престолов» рассказала о диковатом запрете, который установили для нее сценаристы. Софи Тернер, сыгравшей Сансу Старк, создатели телесаги запрещали мыть голову.
Странные на первый взгляд ограничения появились к пятому сезону сериала. Как отметила Тернер, появляться в кадре с чистыми волосами первые четыре сезона ей позволял образ Сансы как «молодой аристократической девушки». Однако с развитием сюжета и истории героини ухоженные волосы стали выглядеть неуместно.
Однако компромисс в итоге все же был найден — команда создателей «Игры Престолов» разрешила Софи выходить на съемочную площадку в засаленном парике. Это стало самой большой радостью для девушки — ведь несколько лет она не могла мыть голову тогда, когда ей хочется.
Ранее Пятый канал рассказывал о первом трейлере восьмого сезона «Игры престолов».