«Он рос без матери»: Бывшая жена Кержакова о его психологической травме

31-летняя бывшая супруга футболиста Александра Кержакова Екатерина Сафронова рассказала, почему, по ее мнению, спортсмен не дает ей видеться с их общим сыном, сообщает телеканал «360».
Екатерина считает, что всему виной является психологическая травма, полученная Александром в детстве, когда он воспитывался в школе-интернате. По мнению девушки, бывший супруг этого не осознает.
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Бывшая жена Александра Кержакова отмечает, что ее право видеться с ребенком судом не ограничивалось. Более того, экс-супруг требовал от Екатерины встать на учет в наркологию, и только тогда обещал позволить общаться с ребенком.
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Мотивация Александра Кержакова связана исключительно с желанием освещать его жизнь в нужном русле в прессе, считает Екатерина Сафронова.
После неоднократных попыток добиться справедливости, девушка взяла небольшую паузу, чтобы восстановить силы и заняться двумя младшими детьми. Екатерина вынашивает планы о продолжении «борьбы» за сына и надеется на адекватность футболиста.
Ранее Пятый канал сообщал что, бывшая жена Кержакова Екатерина Сафронова на записи программы «Бородина против Бузовой» не справилась с эмоциями, выбежала из студии и напилась в гримерке.