«Он рос без матери»: Бывшая жена Кержакова о его психологической травме

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Екатерина Сафронова рассказала, почему футболист не дает ей видеться с ребенком.

Фото: www.globallookpress.com

31-летняя бывшая супруга футболиста Александра Кержакова Екатерина Сафронова рассказала, почему, по ее мнению, спортсмен не дает ей видеться с их общим сыном, сообщает телеканал «360».

Екатерина считает, что всему виной является психологическая травма, полученная Александром в детстве, когда он воспитывался в школе-интернате. По мнению девушки, бывший супруг этого не осознает.

— Он занимался спортом, рос без матери. Поэтому и считает, что мать, в общем-то, и не нужна. Она может быть приходящей и уходящей, — сказала Екатерина Сафронова.

Бывшая жена Александра Кержакова отмечает, что ее право видеться с ребенком судом не ограничивалось. Более того, экс-супруг требовал от Екатерины встать на учет в наркологию, и только тогда обещал позволить общаться с ребенком.

— Он хочет мою жизнь до конца поломать. Вот встанешь, мол, на учет, я тебе дам (встречаться с ребенком — прим. ред.). А я же знаю, что он хочет подать на лишение (родительских прав — прим.ред.). Зачем я буду сама себе гробить жизнь? — рассуждает Екатерина.

Мотивация Александра Кержакова связана исключительно с желанием освещать его жизнь в нужном русле в прессе, считает Екатерина Сафронова.

После неоднократных попыток добиться справедливости, девушка взяла небольшую паузу, чтобы восстановить силы и заняться двумя младшими детьми. Екатерина вынашивает планы о продолжении «борьбы» за сына и надеется на адекватность футболиста.

Ранее Пятый канал сообщал что, бывшая жена Кержакова Екатерина Сафронова на записи программы «Бородина против Бузовой» не справилась с эмоциями, выбежала из студии и напилась в гримерке.

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