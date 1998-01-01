«Газпром» не намерен прощать долги жителям Чечни

Подразделение государственной компании «Газпром» — «Газпром межрегионгаз» собирается обжаловать решение чеченского суда, который постановил списать долги за газ на сумму девять миллиардов рублей, сообщает Интерфакс.
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Ранее необходимость списания девяти миллиардов рублей долгов за газ жителей Чеченской республики признал районный суд города Грозный. Причиной такому решению послужило то, что местное подразделение «Газпром межрегионгаз» не предоставило документы о списании задолженности и пыталось истребовать эти средства. Суд в результате вынес положительное решение.
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Ранее Пятый канал сообщал, что «Нафтогаз» заявил об аресте активов «Газпрома» на миллиарды долларов. Украинская компания добилась разрешения на арест имущества «Газпрома» в большем размере, чем решил суд.