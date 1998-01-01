«Газпром» не намерен прощать долги жителям Чечни

Подразделение государственной компании «Газпром» — «Газпром межрегионгаз» собирается обжаловать решение чеченского суда, который постановил списать долги за газ на сумму девять миллиардов рублей, сообщает Интерфакс.

— Поставщик газа не предоставлял суду документы, из которых следовало бы, что данная задолженность является безнадежной к взысканию. Намерены обжаловать решение суда, — говорится в сообщении «Газпром межрегионгаз».

Ранее необходимость списания девяти миллиардов рублей долгов за газ жителей Чеченской республики признал районный суд города Грозный. Причиной такому решению послужило то, что местное подразделение «Газпром межрегионгаз» не предоставило документы о списании задолженности и пыталось истребовать эти средства. Суд в результате вынес положительное решение.

— Требования же вернуть деньги могли спровоцировать в обществе социальную напряженность и привести к массовым протестам , — говорится в сообщении прокуратуры.

Ранее Пятый канал сообщал, что «Нафтогаз» заявил об аресте активов «Газпрома» на миллиарды долларов. Украинская компания добилась разрешения на арест имущества «Газпрома» в большем размере, чем решил суд.