В «Нафтогазе» озвучили новые условия для подписания контракта на транзит газа

В пятницу, 18 января, председатель правления «Нафтогаза» Андрей Коболев озвучил новые условия для подписания контракта на транзит газа через Украину, сообщает «Экономика сегодня».

— Стороной нового транзитного контракта должен стать новый независимый оператор, который сейчас создается группой «Нафтогаз» в рамках процесса амбалдинга, — сказал Коболев на брифинге, его цитирует РИА Новости.

Глава «Нафтогаза» подчеркнул, что главной задачей для компании на встрече ЕС и России, которая пройдет 21 января в Брюсселе, является сохранение транзита газа через Украину.

Андрей Коболев не исключает, кстати, что «Газпром» прекратит транспортировку «голубого топлива» через Украину с 1 января 2020 года.

Ранее Пятый канал сообщал, что «Нафтогаз» обвинил «Северный поток» в падении объемов транзита газа. Объем транзитных поставок углеводородов сократился на 7% за девять месяцев 2018 года.