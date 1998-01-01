Путин выразил соболезнования в связи с кончиной Бориса Соколова

Президент России Владимир Путин направил российскому союзу кинематографистов телеграмму. В послании российский лидер выразил свои соболезнования в связи с кончиной фронтового кинооператора Бориса Соколова.

— Легенда отечественного кинематографа, кинодокументалистики Борис Александрович принадлежал к героическому поколению фронтовиков. Его работы — это уникальное наследие, настоящая историческая летопись, в которой запечатлены для потомков кадры кинохроники Великой Отечественной войны, Парада Победы 1945 года, сохранены яркие моменты жизни нашей страны в ХХ веке, переданы дух и атмосфера целой эпохи, — говорится в тексте телеграммы, опубликованном на сайте Кремля.

Ранее Пятый канал сообщал о том, что в четверг, 17 января, на ушел из жизни последний фронтовой кинооператор Борис Соколов. Мужчина скончался на 99-м году жизни, не дожив до векового юбилея немногим больше года.