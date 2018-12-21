Мария Шарапова завершила выступление на турнире WTA в Китае из-за травмы

Россиянка Мария Шарапова завершила выступление на турнире WTA в китайском Шэньчжэне из-за травмы, пишет «Спорт-Экспресс».

Во время второго сета четвертьфинального матча с белорусской теннисисткой Ариной Соболенко Шарапова отказалась от продолжения борьбы. Причиной тому стало повреждение бедра. Встреча закончилась при счете 6:1, 4:2 в пользу соперницы российской звезды тенниса, спустя 1 час 20 минут после начала поединка. Соболенко продолжит выступление в полуфинале турнира в Китае.

На соревнования в Шеньчжене Россию продолжают представлять Вероника Кудерметова и Вера Звонарева. Их четвертьфиналы были прерваны из-за дождей.

Ранее Пятый канал рассказывал об американской теннисистке Серене Уильямс, которая сравнила себя с Шараповой.