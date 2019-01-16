В пятый раз ставшая мамой Мария Порошина рассказала, как назовет малыша

Актриса Мария Порошина, которая недавно выписалась из больницы с новорожденным сыном, рассказала о сложностях выбора имени для пятого ребенка в интервью 7days.ru.
По ее словам, семья до сих пор не пришла к общему решению на счет того, как назвать малыша.
При этом актриса отметила, что в ее семье выбирают между тремя мужскими именами.
Ранее Пятый канал сообщал, что 45-летняя Мария Порошина в пятый раз стала мамой. Имя отца малыша актриса скрывает, поскольку находится в разводе. Однако знакомые с Порошиной утверждают, что это может быть либо актер Илья Древнов, либо женатый мужчина, которому не нужны проблемы.
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