В пятый раз ставшая мамой Мария Порошина рассказала, как назовет малыша

, 20:36 Фото 65

Выбор имени для пятого ребенка стал для актрисы слишком сложным.

Фото: www.globallookpress.com

Актриса Мария Порошина, которая недавно выписалась из больницы с новорожденным сыном, рассказала о сложностях выбора имени для пятого ребенка в интервью 7days.ru.

По ее словам, семья до сих пор не пришла к общему решению на счет того, как назвать малыша.

— Нас в семье много, и каждый предлагает свой вариант. В результате вопрос с именем для сына «подвис», поделилась Порошина.

При этом актриса отметила, что в ее семье выбирают между тремя мужскими именами.

— Точно одно: это не будет Степан, как пишут в интернете, — добавила артистка.

Ранее Пятый канал сообщал, что 45-летняя Мария Порошина в пятый раз стала мамой. Имя отца малыша актриса скрывает, поскольку находится в разводе. Однако знакомые с Порошиной утверждают, что это может быть либо актер Илья Древнов, либо женатый мужчина, которому не нужны проблемы.

 
 
 
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Публикация от Мария Порошина (@poroshinamariyamikhaylovna)

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