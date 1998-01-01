Глава «новой церкви» Украины не собирается подчиняться Константинополю

Глава Объединенной расколькнической церкви на Украине «митрополит» Епифаний Думенко решился пойти на «бунт» и заявил о независимости новообразованной церковной структуры от Константинополя, сославшись на томос об автокефалии. Об этом сообщают украинские СМИ.
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Однако, текст томоса гласит, что «все значительные» вопросы новая церковь должна решать через Константинополь. Также она не имеет права самостоятельно производить миро для богослужений и открывать приходы за пределами Украины.
Фанар, дары приносящий: что ждет Украину после томоса?
Ранее Пятый канал сообщал, что 9 января члены Синода Вселенского патриархата окончательно утвердили томос для Украины. После это лидер Незалежной Петр Порошенко предложил Русской правословной церкви «доказать» каноничность и продемонстрировать собственный томос, за что его жестко высмеяли в соцсетях.