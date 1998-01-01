Глава «новой церкви» Украины не собирается подчиняться Константинополю

Глава Объединенной расколькнической церкви на Украине «митрополит» Епифаний Думенко решился пойти на «бунт» и заявил о независимости новообразованной церковной структуры от Константинополя, сославшись на томос об автокефалии. Об этом сообщают украинские СМИ.

— Томос четко показывает, что мы являемся независимой, автокефальной Святейшей церковью Украины. Согласно томосу, мы занимаем почетное 15 место среди других поместных православных церквей , — цитирует Епифания агентство «Укринформ».

Однако, текст томоса гласит, что «все значительные» вопросы новая церковь должна решать через Константинополь. Также она не имеет права самостоятельно производить миро для богослужений и открывать приходы за пределами Украины.

— Мы признаем и устанавливаем в границах территории Украины Автокефальную церковь… и призываем все мировые Православные церкви признавать ее, как сестру, и вспоминать под именем «Святейшая церковь Украины», как такую, которая имеет своей кафедрой исторический город Киев и не может ставить епископов или основывать парафии за границами государства, — гласит церковный документ.

Фанар, дары приносящий: что ждет Украину после томоса?

Ранее Пятый канал сообщал, что 9 января члены Синода Вселенского патриархата окончательно утвердили томос для Украины. После это лидер Незалежной Петр Порошенко предложил Русской правословной церкви «доказать» каноничность и продемонстрировать собственный томос, за что его жестко высмеяли в соцсетях.