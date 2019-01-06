Фанар, дары приносящий: что ждет Украину после томоса?

Приспешники киевского режима после получения в Стамбуле томоса об автокефалии для так называемой Объединенной раскольнической церкви Украины (ОРЦУ) пребывают в нездоровой эйфории.

В довольно сжатые сроки им удалось обговорить свою «религиозную сделку» с Константинополем, провести непризнанный канонической церковью Объединительный собор, на котором, к слову, присутствовал скандально известный митрополит Галльский — активный борец за права гомосексуалистов, и «посадить» на место главы ОРЦУ своего «менеджера» — 39-летнего Епифания (Сергей Думенко).

Не только столь юный для такой должности возраст этого с позволения сказать священнослужителя вызывает сомнения. Дело в том, что Епифаний, получив религиозное образование в Киеве, начал стремительный карьерный рост благодаря тому, что быстро усвоил тонкости продвижения по иерархической лестнице. Уже в 26 лет Думенко стал пресс-секретарем Ровенской епархии, затем активно преподавал.

Но с начала 2008 года его «под крыло» берет экс-глава упраздненной раскольнической церкви Киевского патриархата Филарет, и тот в течение всего лишь трех месяцев делает бешеный карьерный рост — сначала получает сан иеродякона, затем иеромонаха, становится личным помощником Филарета, потом архимандритом, главой Свято-Михайловского Выдубицкого мужского монастыря в Киеве.

Епифаний прославился и своими публичными рассказами об антиукраинских «совместных действиях руководства церкви Московского патриархата, политического руководства России с привлечением представителей главного духовенства церкви Московского патриархата в Украине», пишет strana.ua.

Очевидно, что такой персонаж оказался удобен как для киевского режима, так и для Константинополя — ведь Епифаний абсолютно управляем.

«Команда» президента Украины Петра Порошенко настолько заигралась со своими иллюзиями по поводу «российской угрозы», что не заметила, как, получив заветную автокефалию, она сделала заложниками Константинополя не только новую церковную структуру, но и всех православных верующих в стране.

При этом тот же Филарет, о котором скоро никто уже и не вспомнит, год назад заявлял, что с получением автокефалии ни о какой зависимости Киева от Константинополя речи не идет. Однако этот «священнослужитель» всегда умел приспосабливаться: еще в начале 1990-х годов он был предан анафеме Русской Православной Церковью, но сумел восстановиться в Константинопольском патриархате. Вероятно, 89-летний «монах», который вопреки религиозным правилам в свое время обзавелся женой и детьми, предпримет попытки влиять на своего ставленника Епифания. Однако последний изощрен в карьерных играх и навряд ли станет слушаться своего бывшего «наставника», ведь у него теперь новые «хозяева», и они не в Киеве.

Получилось так, что если раньше Украина, по воле ее властей, стала политической и экономической заложницей иностранных центров влияния, то теперь она вогнала себя и в духовную зависимость.

К сожалению, не секрет, как далеко киевский режим и всевозможные радикальные группировки готовы пойти в борьбе с инакомыслящими, ведь с созданием новой церкви Украины и получением томоса не согласны многие священнослужители канонической Украинской православной церкви и верующие.

Характерно, что создание ОРЦУ приветствуют и присоединяются к ней те архиереи, которые в лоне канонической Украинской православной церкви, возглавляемой митрополитом Онуфрием, либо вызывали смешанные чувства у верующих, либо и вовсе были отлучены от нее.

Тем не менее, вечером в сочельник Епифаний с пафосом доставил томос из Стамбула в Киев.

При этом глава МИД Украины Павел Климкин, видимо, распираемый гордостью за возможность присутствовать на церемонии вручения документа в константинопольском храме, вдруг поспешил «успокоить» сограждан и гарантировал безопасность транспортировки в Киев томоса об автокефалии.

— Перевозиться будет надежно. Детали транспортировки украинцев волновать не должны. Главное, что томос будет защищен и охраняем, — цитирует ukraina.ru украинского высокопоставленного дипломата.

Он даже подчеркнул, что меры безопасности были выше, чем при транспортировке Благодатного огня из Иерусалима на Пасху.

В своей «эйфории» от томоса не отстал от главы МИД и лидер фракции Радикальной партии в Верховной раде Олег Ляшко — он предложил переименовать две улицы в украинской столице в честь Филарета и Константинопольского патриарха Варфоломея. Скандально известный Ляшко назвал это «лучшим напоминанием о великом деле, которое сделали эти люди», пишут «Известия».

Ранее Пятый канал публиковал видео, как томос об автокефалии киевской клике вручили под бандеровское приветствие.