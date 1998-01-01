Порошенко предложил РПЦ «доказать» собственную каноничность и показать томос

Президент Украины Петр Порошенко усомнился в каноничности Русской православной церкви (РПЦ) и предложил «продемонстрировать» томос о собственной автокефалии в качестве доказательства. Текст его выступления опубликован на сайте главы государства.

— Никто не способен остановить Украину и украинцев, которые снимают ярмо московской церкви и московской империи, — заявил Порошенко во время выступления у собора в Виннице.

По мнению украинского лидера, также никто не вправе определять, какую церковь считать каноничной, а какую — нет.

— РПЦ, не считающей ПЦУ (Объединенная раскольническая церковь Украины — прим.ред.) каноничной, следует вначале самой доказать свои права. Сейчас наша церковь является канонической, а пусть они сейчас сами разберутся, покажут томос… А где их томос? Сталиным подписан? Вот это все с этого и начиналось. Правда — ее не спрячешь, — добавил Петр Порошенко.

Как, в свою очередь, в разговоре с RT отметил представитель РПЦ, в последние месяцы происходит беспрецедентное вовлечение украинских властей во внутренние дела православных верующих на Украине.

— Разумеется, мы не собираемся никоим образом вступать в диалог с президентом Украины, когда он пытается выдвигать какие-то претензии к Русской православной церкви, Украинской православной церкви и иными способами вмешиваться в религиозные дела, — заключил он.

В Госдуме также не оставили без внимания заявления Порошенко. Как сообщил РИА Новости глава комитета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Сергей Гаврилов, подобные слова в очередной раз связаны лишь с предвыборной риторикой, как и сам томос предоставленный Константинопольским патриархатом. Кроме того, Гаврилов назвал президента Украины «раскольником и далеким от православия человеком», который не может «рассуждать о вопросах каноничности».

Ранее Пятый канал сообщал, что 9 января все члены Синода Вселенского патриархата подписали томос для Украины. При этом 6 января томос был торжественно доставлен в Незалежную, однако оказалось, что он нелегитимен. На нем отсутствовали подписи членов Константинопольского Синода. Теперь документ оформлен окончательно.