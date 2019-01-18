Рогозин предлагает создать «Государево око» для мониторинга Земли

В «Роскосмосе» предлагают создать систему спутников которая дистанционного зондирования Земли, которая позволит следить за любыми изменениями процессов на поверхности планеты и даже под ней — например, в шахтах. Назвать этот проект предполагается «Государево око». Об этом сообщил в пятницу, 18 января, глава госкорпорации Дмитрий Рогозин.

— Мы сегодня предложили новый наш проект. Я считаю его крайне перспективным. Вы знаете, что сейчас существует проект «Цифровая экономика». Но какая может быть цифровая экономика, если не использовать ресурсы «Роскосмоса». Мы 27 декабря после пуска с космодрома Восточный усилили группировку дистанционного зондирования Земли и предлагаем проект, который называется «Государево око», или сокращенно «Госоко», — цитирует Рогозина РИА Новости.

По его словам, «Государево око» смогут использовать как пожарные и спасатели, так и сельскохозяйственные работники, органам власти система поможет отслеживать постройки и любые изменения инфраструктуры, а нефтяные компании смогут дистанционно следить за строительством своих объектов.

Ранее Дмитрий Рогозин сообщил, что новая российская сверхтяжелая ракета-носитель получит название «Енисей» и впервые отправится в космос в 2028 году.