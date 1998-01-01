В Москве арестован участковый, подозреваемый в махинациях с квартирами — видео

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Пресненский суд столицы удовлетворил ходатайство об аресте Ярослава Сухова.

Фото, видео: Пятый канал, www.globallookpress.com

Участковый отдела МВД РФ по району Коньково в Москве Ярослав Сухов арестован. Такое решение принял Пресненский суд столицы, удовлетворив ходатайство следствия.

— Постановлением Пресненского районного суда города Москвы от 18 января 2019 года в отношении Сухова Ярослава избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 17 февраля 2019 года, — таков был вердикт судьи.

Сухов подозревается в совершении преступления, предусмотренного статьей «Мошенничество в особо крупных размерах».

Полицейский был задержан 17 января.

Следком

По данным следствия, Сухов совместно с несколькими другими сотрудниками МВД РФ причастен к мошенничеству с недвижимостью, которым они занимались на протяжении десяти лет.

В пресс-службе ГУ МВД по Москве «Интерфаксу» сообщили о проведении «служебной проверки, по результатам которой будет принято решение об увольнении действующих сотрудников полиции по отрицательным мотивам».

Ранее Пятый канал рассказывал о задержании сотрудников полиции Юго-Западного административного округа Москвы.

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