Участковый отдела МВД РФ по району Коньково в Москве Ярослав Сухов арестован. Такое решение принял Пресненский суд столицы, удовлетворив ходатайство следствия.
Сухов подозревается в совершении преступления, предусмотренного статьей «Мошенничество в особо крупных размерах».
Полицейский был задержан 17 января.
Следком
По данным следствия, Сухов совместно с несколькими другими сотрудниками МВД РФ причастен к мошенничеству с недвижимостью, которым они занимались на протяжении десяти лет.
Ранее Пятый канал рассказывал о задержании сотрудников полиции Юго-Западного административного округа Москвы.