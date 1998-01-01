Николай Валуев, депутат и в прошлом знаменитый боксер-тяжеловес Николай Валуев отпраздновал Крещенский Сочельник, совершив омовение в иордани. Правда, окунулся в освященные воды почетный житель Красносельского района в другом месте Ленинградской области — в деревне Сярьги Всеволожского района.

Священник Русской православной церкви провел богослужение, отслужив чин водосвятия, после чего Николай Валуев в белой рубашке, осенив себя крестным знамением, окунулся в воду.

Не остановил Николая даже мороз — по его словам, в момент купания на улице было -22°С. У депутата даже руки примерзали к ступеням металлической лестницы. Как можно видеть, Николай получил видимое удовольствие от омовения.

Православные верующие начинают окунаться в прорубь, согласно народной традиции, начиная с Крещенского сочельника — дня предшествующего празднику Крещения Господня.

Согласно существующему поверью, как бы ни был силен мороз, окунающийся в крещенскую прорубь не заболеет.

Ранее Пятый канал рассказывал о том, как православные верующие двух российских столиц начали совершать омовение в иорданях.