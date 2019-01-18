Первая ракетка Украины Элина Свитолина не скрывает — у нее роман с французским теннисистом Гаэлем Монфисом.
24-летняя уроженка Одессы, рассказала об отношениях с темнокожим французом после победного матча с Викторией Кужмовой на Открытом чемпионате Австралии по теннису — Australian Open, сообщает Srort24.
Монфис поддерживал Элину в этом матче. После игры журналисты спросили об их отношениях, и Элина подтвердила, что у них роман.
В этот же день пара в совместном паблике в Instagram выложила первое видео, на котором Элина и Гаэль запечатлены вместе.
В рейтинге WTA Элина занимает 7-ю строчку, а Монфис располагается на 33-м месте в рейтинге ATP.
Победа в матче на Кужмовой позволила Элине пройти в следующий круг Открытого чемпионата Автралии.
Ранее Пятый канал рассказывал о том, как россиянка Мария Шарапова одержала победу над действующей чемпионкой Australian Open Каролин Возняцки.