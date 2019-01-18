Первая ракетка Украины Элина Свитолина не скрывает — у нее роман с французским теннисистом Гаэлем Монфисом.

24-летняя уроженка Одессы, рассказала об отношениях с темнокожим французом после победного матча с Викторией Кужмовой на Открытом чемпионате Австралии по теннису — Australian Open, сообщает Srort24.

Монфис поддерживал Элину в этом матче. После игры журналисты спросили об их отношениях, и Элина подтвердила, что у них роман.

— Я не ожидала, что меня спросят об этом прямо на корте, потому что я только закончила свой матч. Мы же здесь собрались ради тенниса, поэтому это было немного странно. Для вас это был сюрприз? Что ж, да, мы встречаемся, — заявила украинская спортсменка.

В этот же день пара в совместном паблике в Instagram выложила первое видео, на котором Элина и Гаэль запечатлены вместе.

В рейтинге WTA Элина занимает 7-ю строчку, а Монфис располагается на 33-м месте в рейтинге ATP.

Победа в матче на Кужмовой позволила Элине пройти в следующий круг Открытого чемпионата Автралии.

Ранее Пятый канал рассказывал о том, как россиянка Мария Шарапова одержала победу над действующей чемпионкой Australian Open Каролин Возняцки.