Американские СМИ сомневаются в невидимости Су-57

, 7:43 12

Издание National Interest выпустило обзор, в котором критикует маскировочные качества российского самолета.

Фото: ВКонтакте @pakfa

Американское издание National Interest выпустило критическую статью на тему боевых свойств российского самолета Су-57. По мнению СМИ, качество маскировки истребителя невысоко, а применяемые технологии устарели.

Основная критика издания касалась заявления «Ростеха» о новом покрытии из композитного материала, которое вдвое увеличивает поглощение радиоволн и делает самолет на 30% менее заметным. National Interest указал, что такая технология используется еще с 70-х годов прошлого века, и что основной демаскирующий элемент — след от сопла, а не кабина, которую скрывает новый композит.

Более того, National Interest заявляет, что даже если Су-57 на самом деле малозаметный, он слишком дорогой для российских ВС, чтобы закупать его в достаточных количествах. По словам издания, к 2019 году ВКС РФ будут иметь в запасе всего одну эскадрилью таких самолетов, что не сопоставимо с американскими госзакупками «стэлсов» — на данный момент ВВС США приобрели 180 °F-22 и планируют купить еще две тысячи.

Ранее Пятый канал рассказывал, что СМИ США думают о ракетном вооружении российской армии.

Читайте также

Подпишитесь на ленту Яндекс.Дзен!Читайте новости Пятого канала
в ленте Яндекс Дзен

Последние новости

7:43
Американские СМИ сомневаются в невидимости Су-57
7:14
Первая ракетка Украины завела роман с темнокожим теннисистом из Франции — видео
6:57
«Устала быть мамой и папой» — Водонаева о воспитании сына в одиночку
6:36
Глава Петербурга рассказал, что мешает эффективно убирать снег
6:18
СМИ США рассказали, какое российское оружие страшнее ядерного
5:56
В Риге отменены крещенские купания
5:18
90-е вернулись — в Вологодской области яйца продают поштучно
4:56
Звезда «Дом-2» Саша Черно попала в больницу с кровотечением
4:25
Некоторые итоги флешмоба #2009vs2019 напугали пользователей сети
3:57
Стала известна причина смерти сатирика Семена Лившина
3:23
Американские СМИ: Россия успешно испытала противоспутниковую ракету
2:48
Операция по поиску четвертого летчика на Дальнем Востоке продолжается
2:30
Видео: москвичи шокированы крещенской грозой
2:12
Волочкова сделала шпагат и окунулась в купель накануне Крещения — видео
1:52
Власти Петербурга недовольны уборкой снега — назначено экстренное совещание
1:42
Виктория Боня отказалась от секса в ожидании особенного мужчины
1:07
Николай Валуев окунулся в крещенскую прорубь в — 22°С
0:27
В Москве арестован участковый, подозреваемый в махинациях с квартирами — видео
0:02
Жители российских столиц окунаются в крещенские проруби
23:54
Евгений Плющенко, вернувшийся на лед, рассказал о новом рекорде

ВСЕ НОВОСТИ

Новости СМИ2

Новости Лентаинформ

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войти

ВконтактеFacebook

Новости канала

«Вся правда о… ЗОЖ» на Пятом

В воскресенье, 20 января, смотрите на Пятом канале премьеру нового потребительского расследования «Вся правда о… ЗОЖ».

5-tv.ru

Цифры дня

Зрители смотрят вечерние новости на Пятом

9 января жители московского региона в категории «Все 25-59» выбрали для вечернего телесмотрения программу «Известия» на Пятом. Это принесло каналу долю 8,4% и первое место среди всех федеральных телеканалов.

Для рекламодателей

Пресса о компании

Пятый канал рассказал о премьерах 2019 года

Канал активно развивает свое производство сериального контента. В этом году нас ждут как минимум четыре любопытные новинки.

5-tv.ru

Реклама