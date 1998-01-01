Американские СМИ сомневаются в невидимости Су-57

Американское издание National Interest выпустило критическую статью на тему боевых свойств российского самолета Су-57. По мнению СМИ, качество маскировки истребителя невысоко, а применяемые технологии устарели.

Основная критика издания касалась заявления «Ростеха» о новом покрытии из композитного материала, которое вдвое увеличивает поглощение радиоволн и делает самолет на 30% менее заметным. National Interest указал, что такая технология используется еще с 70-х годов прошлого века, и что основной демаскирующий элемент — след от сопла, а не кабина, которую скрывает новый композит.

Более того, National Interest заявляет, что даже если Су-57 на самом деле малозаметный, он слишком дорогой для российских ВС, чтобы закупать его в достаточных количествах. По словам издания, к 2019 году ВКС РФ будут иметь в запасе всего одну эскадрилью таких самолетов, что не сопоставимо с американскими госзакупками «стэлсов» — на данный момент ВВС США приобрели 180 °F-22 и планируют купить еще две тысячи.

Ранее Пятый канал рассказывал, что СМИ США думают о ракетном вооружении российской армии.