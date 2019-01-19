СМИ США рассказали, какое российское оружие страшнее ядерного

В России существует оружие, страшнее ядерного, и администрации США стоит еще раз оценить последствия выхода из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), сообщает РИА Новости со ссылкой на материал, опубликованный 17 января в американском журнале Foreign Policy.
Так, по данным издания, российские высокоточные ракеты с неядерными боеголовками могут быть гораздо опаснее, чем ядерное оружие.
Автор материала подчеркивает, что разрыв соглашения для Вашингтона может стать пагубным — к Москве нет необходимости наращивать ядерный потенциал, однако выход США из ДРСМД позволит России развернуть новые ракеты наземного базирования с обычными боеголовками.
Издание приводит заявление начальника Генштаба ВС СССР Николая Огаркова, сделанное им в 1984-м году. Как полагал советский военачальник, высокоточные ракеты с увеличенной дальностью полета могут резко повысить разрушительные возможности неядерного оружия, по эффективности применения приближая его к ядерному.
Ранее Пятый канал рассказывал о том, как Сергей Лавров призвал страны Европы повлиять на США в отношении решения о выходе из ДРСМД.