Русский экзархат в Европе не подчинился указу Константинополя

Русское православное духовенство в Европе отказалось подчиниться указу Константинополя о роспуске, сообщает RT. В ноябре прошлого года на Синоде Константинопольский патриархат объявил об упразднении русского экзархата. Теперь священников в европейских странах призвали подчиниться местным представителям Константинополя.
Экзархат — церковная территориальная единица, находящаяся за рубежом относительно основной церкви.
Решение Константинополя о роспуске русского экзархата в Европе сами священники назвали внешним вмешательством и напомнили, что глава экзархата архиепископ Иоанн Хариупольский — действующий епископ Константинопольского патриархата. Дальнейшие действия представители экзархата обсудят на своей генассамблее 23 февраля.
Ранее Пятый канал сообщал, что глава «новой церкви» Украины отказался подчиниться Константинополю.