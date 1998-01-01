Русский экзархат в Европе не подчинился указу Константинополя

Русское православное духовенство в Европе отказалось подчиниться указу Константинополя о роспуске, сообщает RT. В ноябре прошлого года на Синоде Константинопольский патриархат объявил об упразднении русского экзархата. Теперь священников в европейских странах призвали подчиниться местным представителям Константинополя.

— В последние дни многие священники и диаконы архиепископии (экзархата — прим. ред.) получили письмо от греческого митрополита страны, в которой они проживают, с приказом прекратить поминать своего собственного архиепископа, присоединиться к духовенству греческих митрополий, — говорится на сайте экзархата.

Экзархат — церковная территориальная единица, находящаяся за рубежом относительно основной церкви.

Решение Константинополя о роспуске русского экзархата в Европе сами священники назвали внешним вмешательством и напомнили, что глава экзархата архиепископ Иоанн Хариупольский — действующий епископ Константинопольского патриархата. Дальнейшие действия представители экзархата обсудят на своей генассамблее 23 февраля.

Ранее Пятый канал сообщал, что глава «новой церкви» Украины отказался подчиниться Константинополю.