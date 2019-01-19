По всей России 19 января отмечают праздник Крещения Господне — его обязательным атрибутом стало погружение в ледяные проруби. Instagram заполнился фотографиями и видео красоток со всей страны — несмотря на суровые морозы они не боятся испытать свой организм «на прочность» и покрасоваться в купальниках.
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Под видео пользователя nastya_zakharova86 из Тюмени появился комментарий, который подходит ко всем публикациям с девушками, ныряющими в морозные проруби.
— Ух, вот это девушка! И красива, и стройна, и духом сильна!
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Дальневосточную пользовательницу Instagram под ником kosenkovainsta тоже хвалят за решимость.
— Сижу в тепле, а мурашки у меня. С Крещением Господним!
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Модель Виктория Соколова опубликовала «горячее» фото морозной процедуры и рассказала пользователям об истоках праздника.
Не отстают и другие «инстаграмщицы».
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Ранее Пятый канал публиковал видео Анастасии Волочковой с погружением в крещенскую купель.