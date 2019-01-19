По всей России 19 января отмечают праздник Крещения Господне — его обязательным атрибутом стало погружение в ледяные проруби. Instagram заполнился фотографиями и видео красоток со всей страны — несмотря на суровые морозы они не боятся испытать свой организм «на прочность» и покрасоваться в купальниках.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Анастасия Захарова (@nastya_zakharova86) 18 Янв 2019 в 10:59 PST

Под видео пользователя nastya_zakharova86 из Тюмени появился комментарий, который подходит ко всем публикациям с девушками, ныряющими в морозные проруби.

— Ух, вот это девушка! И красива, и стройна, и духом сильна!

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Irina Kosenkova (@kosenkovainsta) 18 Янв 2019 в 11:07 PST

Дальневосточную пользовательницу Instagram под ником kosenkovainsta тоже хвалят за решимость.

— Сижу в тепле, а мурашки у меня. С Крещением Господним!

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Вика Соколова (@war_times) 18 Янв 2019 в 10:49 PST

Модель Виктория Соколова опубликовала «горячее» фото морозной процедуры и рассказала пользователям об истоках праздника.

Не отстают и другие «инстаграмщицы».

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Григорьева Светлана (@lorda797) 18 Янв 2019 в 11:26 PST

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Юлианка life ❤ (@jklifemy) 18 Янв 2019 в 11:19 PST

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от lerafire (@lerafire) 18 Янв 2019 в 10:54 PST

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Надежда Косырева (@kosyrevanadezda) 18 Янв 2019 в 11:46 PST

Ранее Пятый канал публиковал видео Анастасии Волочковой с погружением в крещенскую купель.