«И красива, и духом сильна»: Русские красотки окунаются в прорубь — жаркие кадры

, 11:47 Видео 817

По всей стране девушки ныряют в крещенские купели и не забывают рассказывать об этом в сети.

Фото: Instagram @war_times

По всей России 19 января отмечают праздник Крещения Господне — его обязательным атрибутом стало погружение в ледяные проруби. Instagram заполнился фотографиями и видео красоток со всей страны — несмотря на суровые морозы они не боятся испытать свой организм «на прочность» и покрасоваться в купальниках.

 
 
 
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Публикация от Анастасия Захарова (@nastya_zakharova86)

Под видео пользователя nastya_zakharova86 из Тюмени появился комментарий, который подходит ко всем публикациям с девушками, ныряющими в морозные проруби.

— Ух, вот это девушка! И красива, и стройна, и духом сильна!

 
 
 
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Публикация от Irina Kosenkova (@kosenkovainsta)

Дальневосточную пользовательницу Instagram под ником kosenkovainsta тоже хвалят за решимость.

— Сижу в тепле, а мурашки у меня. С Крещением Господним!

 
 
 
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Публикация от Вика Соколова (@war_times)

Модель Виктория Соколова опубликовала «горячее» фото морозной процедуры и рассказала пользователям об истоках праздника.

Не отстают и другие «инстаграмщицы».

 
 
 
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Публикация от Григорьева Светлана (@lorda797)

 
 
 
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Публикация от Юлианка life ❤ (@jklifemy)

 
 
 
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Публикация от lerafire (@lerafire)

 
 
 
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Публикация от Надежда Косырева (@kosyrevanadezda)

Ранее Пятый канал публиковал видео Анастасии Волочковой с погружением в крещенскую купель.

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