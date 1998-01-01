На этот раз она погрузилась в ледяную купель в ознаменование празднования Крещенского Сочельника.

Лихо исполнив вертикальный шпагат Волочкова трижды погрузилась в воду, заполненную кусками льда. К слову, крестным знамением балерина себя не осеняла. Но домашнюю купель предварительно подготовила — разбила в ней лед топором.

Анастасия только прерывающимся голосом отсчитала количество погружений - раз, два, три! Освящена ли вода в купели дивы неизвестно.

Видео купания в Крещенскую ночь балерина опубликовала в своем Instagram.

instagram.com/volochkova_art

По признанию Анастасии, которой было «немножко холодно», она не боится замерзнуть.

— А согреет меня поцелуй любимого, — написала она в публикации.

Деревянная купель, в которую погружалась Анастасия хорошо известна подписчикам танцовщицы, следящими за серией ее «голых репортажей».

Так, одно из видеообращений из этой купели Анастасия записала в первые дни нового года. Ранее Пятый канал рассказывал об этом.