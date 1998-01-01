Видео: Самолет экстренно сел в Волгограде из-за отравления пассажиров

В Волгограде экстренно сел самолет «Уральских авиалиний» — пятерым пассажирам понадобилась помощь медиков. По информации очевидцев, летевшие рейсом из Москвы в Дубай отравились.

На кадрах, опубликованных во ВКонтакте одним из пассажиров рейса, видно, как по салону ходят сотрудники Скорой помощи в сопровождении полицейских.

Официальных сведений от представителей экстренных служб на данный момент не поступало. Точные причины происшествия неизвестны.

Сообщается, что после осмотра медиками на борт вернулись и продолжили полет трое пассажиров, двое отказались лететь дальше. Также из воздушного судна была высажена женщина в состоянии алкогольного опьянения.

Самолет продолжил путь спустя два часа.

Ранее Пятый канал рассказывал об экстренной посадке самолета в Манчестере.