«Может газ какой-то?»: Пассажирка рейса Москва — Дубай рассказала об отравлении

, 16:21 Эксклюзивное интервью 144

Воздушное судно «Уральских авиалиний» направлялось из Москвы в Дубай. Но из-за внезапного отравления нескольких пассажиров, было вынуждено экстренно сесть в Волгограде.

Фото, видео: РИА Новости / Владимир Сергеев, Пятый канал

Жительница Сочи рассказала Пятому каналу эксклюзивные подробности ситуации, которая развивалась во время рейса из Москвы в Дубай.

Женщина заявила, что ночью 19 января самолет «Уральских авиалиний» вылетел из столицы России в ОАЭ. Вскоре у одного из пассажиров случился приступ — мужчина побледнел и начал задыхаться.

Затем недомогание почувствовали и другие пассажиры, в том числе дети. Капитан воздушного судна принял решение посадить самолет в Волгограде. Борт в аэропорту встретили экстренные службы. Медики осмотрели пострадавших, а ее сняли с рейса за нарушение порядка.

В пресс-службе аэропорта Волгограда сообщили, что медицинская помощь понадобилась пятерым пассажирам — трое вскоре вернулись в самолет, а двое отказались лететь дальше. Отмечается также, что одну женщину в нетрезвом состоянии сняли с рейса. Самолет отправился в Дубай через два часа после экстренной посадки.

Ранее Пятый канал рассказывал об экстренной посадке лайнера «Уральских авиалиний» в Волгограде.

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