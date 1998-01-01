Жительница Сочи рассказала Пятому каналу эксклюзивные подробности ситуации, которая развивалась во время рейса из Москвы в Дубай.

Женщина заявила, что ночью 19 января самолет «Уральских авиалиний» вылетел из столицы России в ОАЭ. Вскоре у одного из пассажиров случился приступ — мужчина побледнел и начал задыхаться.

Затем недомогание почувствовали и другие пассажиры, в том числе дети. Капитан воздушного судна принял решение посадить самолет в Волгограде. Борт в аэропорту встретили экстренные службы. Медики осмотрели пострадавших, а ее сняли с рейса за нарушение порядка.

В пресс-службе аэропорта Волгограда сообщили, что медицинская помощь понадобилась пятерым пассажирам — трое вскоре вернулись в самолет, а двое отказались лететь дальше. Отмечается также, что одну женщину в нетрезвом состоянии сняли с рейса. Самолет отправился в Дубай через два часа после экстренной посадки.

Ранее Пятый канал рассказывал об экстренной посадке лайнера «Уральских авиалиний» в Волгограде.