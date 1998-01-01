Видео: Польша прощается с мэром Гданьска

В Гданьске провожают в последний путь трагически погибшего мэра города Павла Адамовича. 19 января в Польше объявлен национальный траур.

Похоронная месса началась в полдень в Базилике Вознесения Пресвятой Девы Марии (Мариацкой базилике — прим.ред.) в исторической части Гданьска. Около 45 тысяч жителей города пришли к переполненному храму.

В траурной церемонии приняли участие президент Польши Анджей Дуда, польский премьер-министр Матеуш Моравецкий, президент Европейского совета Дональд Туск.

В полдень в Гданьске, Вроцлаве, Белостоке и ряде других городов в память о погибшем мэре включили сирены, на городских площадях установлены экраны, на которых транслируется церемония похорон. Павел Адамович обретет вечный покой в Мариацкой базилике.

Накануне в Польше прошли многотысячные митинги против насилия после трагической гибели мэра Гданьска.

Ранее Пятый канал рассказывал о смертельном ранении Адамовича во время благотворительного концерта,