Тысячи поляков вышли на митинг против насилия после убийства мэра Гданьска

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Кроме города, где произошли трагические события, акции прошли в Варшаве и Кракове.

Фото, видео: www.globallookpress.com

В крупных городах Польши прошли многотысячные митинги против насилия. Тысячи людей со свечами и транспарантами вышли на улицы Варшавы, Кракова и Гданьска, где накануне был убит мэр Павел Адамович.

Во время благотворительного концерта — прямо на сцене — на чиновника напал местный житель. Он нанес Адамовичу несколько ударов ножом в область сердца. За его жизнь медики боролись почти сутки. Градоначальнику перелили около 20-ти литров крови. Однако спасти его так и не удалось.

Убийца арестован. Выяснилось, что ранее он был судим за ограбление четырех банков. В тюрьме у преступника диагностировали тяжелое психическое заболевание.

Ранее Пятый канал рассказывал, что в одной из них принял участие председатель Евросоюза Дональд Туск.

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