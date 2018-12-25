Победитель конкурса «Лидеры России» поделился опытом управления с петербургскими активистами

Разговор с лидером о лидерстве. 19 января в Аничковом дворце встретились люди разных поколений, но с одинаковой гражданской позицией. Активисты «российского движения школьников» познакомились с победителем всероссийского конкурса управленцев «Лидеры России».

В прошлом году Дмитрий Юрьев, специалист в области геологии и разработки месторождений, прошел сложнейший отбор среди двухсот тысяч человек и, попав в сотню лучших, выиграл престижный конкурс. С этой победой, рассказал он, ему открылись новые возможности. Дмитрий расширил область личных контактов, получил знания в тех сферах, с которыми ранее не сталкивался и понял, как все это можно применить на благо Родины. Общий язык со школьниками гость нашел сразу.

— В принципе, людей волновало 2000 лет назад и сейчас очень похожие вещи. Это вопрос самореализации, понимание себя и понимание того, что нужно сделать, чтобы добиться, осуществить свою мечту, — рассказала победитель конкурса «Лидеры России» Дмитрий Юрьев.

Даже при огромной загруженности современных детей: школой, репетиторами, спортивными и творческими кружками, они всегда имеют возможность заниматься еще и общественной деятельностью, уверен Дмитрий Юрьев. Было бы желание и стремление к цели. Впрочем, школьным активистам это знакомо не понаслышке. А вот познакомиться с новым опытом управления и самоорганизации им было интересно.

Ранее Пятый канал сообщал о том, что «Лидеры России» будут решать социальные проблемы в своем регионе.