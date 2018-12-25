Победитель конкурса «Лидеры России» поделился опытом управления с петербургскими активистами

, 17:59 22

Встреча прошла в субботу, 19 января, в Аничковом дворце Петербурга.

Фото, видео: Пятый канал

Разговор с лидером о лидерстве. 19 января в Аничковом дворце встретились люди разных поколений, но с одинаковой гражданской позицией. Активисты «российского движения школьников» познакомились с победителем всероссийского конкурса управленцев «Лидеры России».

В прошлом году Дмитрий Юрьев, специалист в области геологии и разработки месторождений, прошел сложнейший отбор среди двухсот тысяч человек и, попав в сотню лучших, выиграл престижный конкурс. С этой победой, рассказал он, ему открылись новые возможности. Дмитрий расширил область личных контактов, получил знания в тех сферах, с которыми ранее не сталкивался и понял, как все это можно применить на благо Родины. Общий язык со школьниками гость нашел сразу.

— В принципе, людей волновало 2000 лет назад и сейчас очень похожие вещи. Это вопрос самореализации, понимание себя и понимание того, что нужно сделать, чтобы добиться, осуществить свою мечту, — рассказала победитель конкурса «Лидеры России» Дмитрий Юрьев.

Даже при огромной загруженности современных детей: школой, репетиторами, спортивными и творческими кружками, они всегда имеют возможность заниматься еще и общественной деятельностью, уверен Дмитрий Юрьев. Было бы желание и стремление к цели. Впрочем, школьным активистам это знакомо не понаслышке. А вот познакомиться с новым опытом управления и самоорганизации им было интересно.

Ранее Пятый канал сообщал о том, что «Лидеры России» будут решать социальные проблемы в своем регионе.

Читайте также

Только в нашей группе ВКонтакте!Больше фото и видео, опросы, живое общение
и не только серьёзные новости!

Последние новости

18:38
В Госдуме предложили списать невозвратные долги россиян за ЖКХ
18:29
В РПЦ прокомментировали заявление Филарета, провозгласившего себя патриархом всея Руси
18:21
«Жмот!»: Украинцы смеются над Порошенко, подарившем сельским хоккеистам клюшки вместо коньков
17:59
Победитель конкурса «Лидеры России» поделился опытом управления с петербургскими активистами
17:42
Десятый акт протестов «желтых жилетов»: Во Франции задержаны минимум 12 человек
17:35
«Биланхолия»: Фанатов Билана и Гагариной разводят на деньги в соцсетях
17:26
Видео: Польша прощается с мэром Гданьска
17:19
Видео: Валуев ответил на критику «теплого» купания в крещенскую ночь
17:05
«Нам это выгодно»: В Киеве признались в закупках российской нефти у Белоруссии
16:56
У Петропавловской крепости в Петербурге верующие занимают очередь в прорубь
16:34
«Это что, силикон?» Грудь Седоковой взбудоражила пользователей сети — фото
16:21
«Может газ какой-то?»: Пассажирка рейса Москва — Дубай рассказала об отравлении
16:13
Видео: Турист прыгнул в воду с одиннадцатого этажа круизного лайнера
16:08
«Мы не знали берлога или нет»: Пермский чиновник об убийстве медведя и рысей
15:45
«Я такой дурак»: Принц Филлип раскаивается, что стал виновником ДТП
15:33
Арбенина покинула французскую клинику после сердечного приступа
15:28
Видео: Самолет экстренно сел в Волгограде из-за отравления пассажиров
15:19
Владимир Путин окунулся в прорубь на Крещение Господне
14:59
Концертный директор Лолиты прокомментировал ситуацию с иском к певице от ТСЖ
14:54
Видео: Мощный пожар произошел на заводе по переработке мусора в Швеции

ВСЕ НОВОСТИ

Новости СМИ2

Новости Лентаинформ

Смотрите также

25.12.2018

«Лидеры России» будут решать социальные проблемы в своем регионе

21 января — День инженерных войск России
25 января — День штурмана ВМФ России
27 января — день снятия блокады Ленинграда
27 января — Международный день без интернета

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войти

ВконтактеFacebook

Новости канала

«Вся правда о… ЗОЖ» на Пятом

В воскресенье, 20 января, смотрите на Пятом канале премьеру нового потребительского расследования «Вся правда о… ЗОЖ».

5-tv.ru

Цифры дня

Зрители смотрят вечерние новости на Пятом

9 января жители московского региона в категории «Все 25-59» выбрали для вечернего телесмотрения программу «Известия» на Пятом. Это принесло каналу долю 8,4% и первое место среди всех федеральных телеканалов.

Для рекламодателей

Пресса о компании

Пятый канал рассказал о премьерах 2019 года

Канал активно развивает свое производство сериального контента. В этом году нас ждут как минимум четыре любопытные новинки.

5-tv.ru

Реклама