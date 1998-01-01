Одинокий принц: Елизавета II вычеркнула Филиппа из своей жизни — британские СМИ

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Самая возрастная королевская пара даже не завтракает вместе.

Фото: globallookpress.com

После выхода на пенсию 97-летний супруг королевы Великобритании принц Филипп переехал из Букингемского дворца в имение Форрест Фарм, где проводит большую часть времени, пишет Daily Mail.

После 71 года в браке, супруги перестали завтракать вместе, как делали всегда. Британский журналисты отмечают, что Филипп вздохнул с облегчением, когда освободился от раздражающих его формальных обязанностей члена королевской семьи.

По словам прислуги, пожилые супруги уже привыкли жить отдельно, но Елизавета II скучает по мужу за завтраком, который всю жизнь они проводили вместе.

Филипп же чувствует себя очень комфортно в загородном имении и уже успел обставить там новую кухню. Принц проводит время за чтением исторических книг, за живописью акварелью и ухаживает за своим садом.

Ранее Пятый канал рассказывал о страшной аварии, из которой принц Филипп вышел невредимым.

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