Собянин: на подлете к Москве уничтожены 28 беспилотников

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София Головизнина
София Головизнина Журналист 37 0

На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.

Фото: © РИА Новости/Станислав Красильников

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Атака беспилотников на Москву

Системой ПВО Минобороны России уничтожены 28 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в столичном регионе. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем мессенджере МАКС.

Сначала сообщалось, что силы ПВО сбили 13 беспилотников, летевших на Москву. Позже стало известно о еще 15 сбитых БПЛА.

Уточняется, что на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.

Ранее Минобороны сообщило, что российские средства противовоздушной обороны за день перехватили и уничтожили 343 украинских беспилотника самолетного типа.

По данным министерства, атаки отражались в период с 8:00 до 20:00 мск 5 октября. Беспилотники были сбиты над Крымом, Московским регионом, Краснодарским и Ставропольским краями, а также над несколькими областями.

В ведомстве уточнили, что средства ПВО работали над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской и Тульской областей. Еще часть беспилотников была перехвачена над акваторией Черного моря.

Информация о последствиях падения обломков в этой сводке Минобороны не приводится.

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