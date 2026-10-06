Собянин: на подлете к Москве уничтожены 28 беспилотников

На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.
Фото: © РИА Новости/Станислав Красильников
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Системой ПВО Минобороны России уничтожены 28 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в столичном регионе. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем мессенджере МАКС.
Сначала сообщалось, что силы ПВО сбили 13 беспилотников, летевших на Москву. Позже стало известно о еще 15 сбитых БПЛА.
Уточняется, что на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.
Ранее Минобороны сообщило, что российские средства противовоздушной обороны за день перехватили и уничтожили 343 украинских беспилотника самолетного типа.
По данным министерства, атаки отражались в период с 8:00 до 20:00 мск 5 октября. Беспилотники были сбиты над Крымом, Московским регионом, Краснодарским и Ставропольским краями, а также над несколькими областями.
В ведомстве уточнили, что средства ПВО работали над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской и Тульской областей. Еще часть беспилотников была перехвачена над акваторией Черного моря.
Информация о последствиях падения обломков в этой сводке Минобороны не приводится.
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