Секретный спутник разведки США успешно выведен на орбиту

Секретный спутник военно-космической разведки США в ночь на воскресенье, 20 января, был успешно выведен на орбиту после запуска с базы ВВС США Ванденберг в штате Калифорния. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на компанию United Launch Alliance (ULA).

Первый запуск в рамках миссии состоялся в декабре 2006 года. Сегодня состоялся уже 132-й. Вице-президент программы государственных и коммерческий полетов ULA Гэри Вентц в своем приветственном слове поздравил всех с успешным запуском, подчеркнув «критически важное значение» этого запуска для нацбезопасности страны.

Как сообщал ранее Пятый канал, сегодняшний запуск должен был состояться еще в декабре 2018 года. Однако некие технические причины вынудили его перенести.