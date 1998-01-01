Секретный спутник разведки США успешно выведен на орбиту

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Тяжелой ракеты-носителя Delta IV Heavy стартовала в субботу, 19 января, с базы ВВС США Ванденберг в Калифорнии.

Фото: globallookpress.com

Секретный спутник военно-космической разведки США в ночь на воскресенье, 20 января, был успешно выведен на орбиту после запуска с базы ВВС США Ванденберг в штате Калифорния. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на компанию United Launch Alliance (ULA).

Первый запуск в рамках миссии состоялся в декабре 2006 года. Сегодня состоялся уже 132-й. Вице-президент программы государственных и коммерческий полетов ULA Гэри Вентц в своем приветственном слове поздравил всех с успешным запуском, подчеркнув «критически важное значение» этого запуска для нацбезопасности страны.

Как сообщал ранее Пятый канал, сегодняшний запуск должен был состояться еще в декабре 2018 года. Однако некие технические причины вынудили его перенести.

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