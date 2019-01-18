Активные пользователи социальных сетей в ужасе: знаменитое яйцо-рекордсмен по лайкам дало трещину. Пугающее фото появилось на официальной странице нового интернет-героя.

View this post on Instagram A post shared by EGG GANG 🌍 (@world_record_egg) on Jan 18, 2019 at 1:54pm PST

До недавнего времени на официальной странице яйца в Instagram было только одно фото. На нем был изображен сам продукт питания, а подпись к нему гласила, что создатели профиля задались сделать из этого снимка пост с самым большим количеством лайков в мире.

Инициатива увенчалась успехом — за две недели фотография набрала более 49 миллионов лайков, а на страницу подписалось больше восьми миллионов человек. Видимо, теперь администраторы аккаунта решили как-то развить сюжет — и опубликовали новое фото. На свежем снимке видно, что самое популярное в мире яйцо дало трещину. Фото авторы никак не комментируют — в отличие от встревоженных подписчиков.

— О боже, у него трещина!

— Это должно было случиться…

— Яичко разбилось, — волнуются пользователи.

Некоторые предположили, что таким образом будет показано, как рождается жизнь. При этом версий, кто должен родиться множество. Ципленок — не единственная.

Ранее Пятый канал рассказывал о том, что бешеная популярность обычного куриного яйца сказалась и на реальных знаменитостях: боксера Майка Тайсона буквально завалили фото яйца с его фирменной татуировкой.