Майка Тайсона «засыпали» яйцами с его фирменной татуировкой

52-летний американский боксер Майк Тайсон обратился на своей странице в Twitter к подписчикам с просьбой — «хватит отправлять мне это дерьмо».

Stop sending me this shit pic.twitter.com/JfJ8uCHqVt — Mike Tyson (@MikeTyson) 16 января 2019 г.

Это произошло после того, как поклонники буквально засыпали Майка изображениями куриного яйца с узором в точности повторяющим татуировку спортсмена на левом виске.

После этой публикации Майку Тайсону в ретвитах «накидали яиц» еще больше. Как говорится, на всякий случай, вдруг он еще не видел.

Троллинг боксера поклонники начали после сообщений о снимке простого куриного яйца, набравшего за несколько дней почти 47 миллионов лайков.

Ранее Пятый канал сообщил, что Майк Тайсон на открытии соревнований по смешанным единоборствам MMA Kumite 1 League в индийском городе Мумбаи заявил, что считает нищету спортсмена — важным фактором успеха.