«За свой счет»: разработка лунного «Союза» будет оплачена полностью Россией

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Создать новый космический корабль попросили специалисты NASA. Но оплачивать работу российских специалистов они не будут.

Фото: Twitter @roscosmos

Разработка модификации космического корабля «Союз» для миссий на Луну будет разрабатываться без финансирования из-за рубежа. Об этом сообщает источник, занимающий высокую должность в ракетно-космической отрасли.

Как ранее стало известно со слов главы «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина, работа над модифицированным «Союзом» проводится российской стороной именно по просьбе NASA. Однако новый космический корабль Россия построит на собственные деньги, финансирование иностранной организацией этого проекта не предусмотрено.

— НАСА оплачивать не будет, все работы предусматривается проводить за свой счет, — цитирует инсайдера РИА Новости.

Чтобы «Союз» смог совершать полеты на Луну, необходимо провести большую работу. Прежде всего необходимо создать разгонный блок, соответствующий новым требованиям. Также требуется разработка такой термозащиты, которая позволит кораблю при возвращении продолжать движение в пределах земной атмосферы со скоростью около 11,2 километра в секунду (вторая космическая скорость — прим.ред.).

Ранее Пятый канал сообщал о том, что американская разведка вывела в космическое пространство ракету-носитель с секретным спутником.

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