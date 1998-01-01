Видео: нетрезвый водитель спровоцировал ДТП у остановки во Владивостоке

В ночь на воскресенье, 20 января, как сообщает местное издание Newsbox24.tv, предположительно, находящийся в нетрезвом состоянии водитель легкового автомобиля Subaru не справился с управлением и врезался в стену дома, после чего отрекошетил в автомобиль Toyota.

После столкновения один из автомобилей сбил двух пешеходов. Предварительно, один человек погиб.

Авария произошла поздней ночью в Ленинском районе Владивостока у остановки общественного транспорта Лазо. Обстоятельства произошедшего уточняются.