Видео: нетрезвый водитель спровоцировал ДТП у остановки во Владивостоке

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Страшная авария произошла в Ленинском районе города на общественной остановке Лазо.

Фото, видео: Flickr.ru

В ночь на воскресенье, 20 января, как сообщает местное издание Newsbox24.tv, предположительно, находящийся в нетрезвом состоянии водитель легкового автомобиля Subaru не справился с управлением и врезался в стену дома, после чего отрекошетил в автомобиль Toyota.

После столкновения один из автомобилей сбил двух пешеходов. Предварительно, один человек погиб.

Авария произошла поздней ночью в Ленинском районе Владивостока у остановки общественного транспорта Лазо. Обстоятельства произошедшего уточняются.

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