В Санкт-Петербурге автомобиль сбил людей на остановке общественного транспорта.

Очевидцы опубликовали в социальных сетях фото и видео, на которых видны последствия аварии. Инцидент произошел у станции метрополитена «Академическая».

Пятый канал

По предварительным данным, из десяти человек под колеса иномарки угодила одна пожилая женщина. Ее госпитализировали прибывшие на место медики. Что стало причиной ДТП — пока неизвестно. Однако по словам водителя, он наехал на ледяной сугроб на проезжей части и его автомобиль занесло на остановку с людьми.

Ранее Пятый канал публиковал кадры из Москвы, где грузовик протаранил десять машин.