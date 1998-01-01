Тарковский и «Потемкин»: Назван ТОП самых популярных на Западе советских фильмов

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В списке из десяти картин большая часть относится к драме, но нашлось место и «Иронии судьбы».

Фото: Кадр из кинофильма «Броненосец «Потёмкин», реж. С. Эйзенштейн, 1925 г

К 83-й годовщине создания легендарного советского фильма «Броненосец Потемкин» портал «Слово и дело» рассказал о десяти самых популярных советских фильмах на Западе. Рейтинг составлялся из оценок пользователей сайта IMDB.

В десятке абсолютное большинство у кинолент Андрея Тарковского, в списке их сразу шесть: «Сталкер», «Зеркало», «Андрей Рублев», «Ностальгия», «Жертвоприношение» и «Солярис».

В список попал фильм «Иди и смотри» Элема Климова — драма, повествующая о карательной операции немецких оккупантов в Белоруссии во время Великой Отечественной войны.

Есть в ТОПе знакомая всем комедия Эльдара Рязанова «Ирония судьбы или с легким паром». Наконец, в список вошел сам «Броненосец Потемкин» Сергея Эйзенштейна и «Война и мир» Сергея Бондарчука.

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