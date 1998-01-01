Служба неспасения: Почему так трудно получить помощь, позвонив на номер 112

Дело в том, что программа развернута не полностью — чувствуется острый дефицит цифровых технологий. А особенно негативно на проекте сказалось сокращение финансирования. Да и власти на местах не спешат вкладываться в развитие системы. Мы узнали, как номер «112» работает изнутри и открыли для себя много нового. Корреспондент Пятого канала Дмитрий Акимов тестировал три спасительные цифры.

— Что у вас случилось? — спрашивает оператор службы 112.

В момент звонка на экране появляется точное местоположение звонящего. Через несколько секунд вся эта информация уже у оперативных служб, которые уже спешат на помощь. Примерно так, говорили нам чиновники, будет работать единая федеральная система 112. С тех пор прошло 10 лет. Получилось иначе.

— 12 Регионов на момент завершения федеральной целевой программы систему «112» создали, — сообщил начальник инспекции счетной палаты Михаил Поляков.

Счетная палата на этой неделе заявила — 112 спасет только 28% населения страны. Доказать работоспособность горячей линии не смогли 38 регионов, еще 35 — даже не начинали ничего создавать.

— Мы видим, что есть ряд регионов, которые впереди. Конечно, все профессионалы в один голос говорят о том, что примером является Московская область, — сказал председатель экспертного совета по безопасности и взаимоотношению граждан с правоохранительными ведомствами Антон Цветков.

Подмосковье вложило в развитие «112» миллиард. Но сделать достойные зарплаты сотрудникам, а значит получить квалифицированные и надежные кадры, как-то не догадались, говорит один из операторов службы в Московской области.

— Моя зарплата конкретно если чистыми считать — 25 тысяч в среднем. Бывает 27, бывает 22, — рассказал оператор службы 112 по Московской области Александр Обыденнов.

За эти деньги, утверждает Александр, готовы работать только пенсионеры, которые иногда даже печатать толком не умеют.

— Обучение как происходило — я подсаживался к другому оператору, он мне объяснял более или менее, как, что нужно делать, показывал саму программу, даже может быть я пару звонков сам принимал таких незначительных, потом приходил еще на следующий день, и в принципе на этом обучение заканчивалось. Реальное, — заявил Александр Обыденнов.

Другой регион — отличник, Казань. Именно в здесь три года назад произошла история, которая поставила под удар саму идею создания единой службы 112.

— Пьяный придурок на пятнашке ударил меня в зад, машет кулаками и покушается, — поступил звонок в службу 112.

Сергей Лесин говорил с оператором, когда двое пьяных отморозков гнались за его машиной по полям. Оператор посоветовала перезвонить напрямую в полицию. Сергей не успел. Его догнали. Убили и сожгли.

Почему оператор не смог самостоятельно увидеть местоположение Сергея и вызвать туда наряд полиции, нам объясняют в одном из успешно работающих центров службы 112. Любой абонент может определить местоположение своего телефона в радиусе пары метров. У специальных служб разброс — 500 метров. В городе. На трассе или в лесу — до трех километров.

— А сколько у вас бывает максимальное время, что вы сидите ждете? Час? — спросил корреспондент.

— Ну нет, такого не бывает. Оператор 340 слушаю вас, — не успела ответить оператор и продолжила отвечать на звонки.

Но главный вопрос кадровый, говорят здесь, реально решить только в больших городах и только, если предложить конкурентные зарплаты.

В противном случае — типичная ситуация из Ростова-на-Дону. Двухлетняя Маша упала, ударилась головой об пол и потеряла сознание. Родители позвонили в 112. Оператор приняла все слишком близко к сердцу.

— Тетя впала в шок, в ступор, у нее началась паника, она услышала, мы же на громкой связи и: как не дышит? Что? И начались причитания, тараторила — господи боже мой такая крошечка всего два годика, что же делать что же делать, — рассказала Дина Боброва — мать ребенка.

Женщина смогла собраться и работу свою сделала. Когда приехала скорая, девочка уже оклемалась сама. Но это счастливая случайность.

Еще одна проблема, о которой говорится в отчете счетной палаты — взаимодействие с самими экстренными службами. В Петербурге, например, работает электронный документооборот. Но чем дальше от столиц — тем сложнее. Типичный оператор типичной больницы маленького города прогресс просто игнорирует.

— Оператор 112 здравствуйте, что у вас случилось? — спрашивает оператор.

— Буквально 30 км от Санкт-Петербурга и ситуация меняется полностью. Это мониторинговый центр службы 112 в Ленинградской области. Его открыли совсем недавно. Здесь два зала. В этом работает четыре оператора, а второй зал — вот этот. Здесь порядка пятнадцати машин, но все они не работают и многие даже не подключены ни к чему. Даже пленку на клавиатурах сняли не везде, — рассказал корреспондент Пятого канала Дмитрий Акимов.

Катастрофическая нехватка квалифицированных кадров, категорическое нежелание работать по-новому и слишком маленькие бюджеты в большинстве регионов — три кита, на которых современная система 112 устоять никак не может.

— Причина здесь одна: во всех министерствах, ведомствах, ветвях законодательной и исполнительной власти, в нашем государстве, слишком много дармоедов, — сообщил директор тренинг центра команда 112, спасатель Артур Давыденко.

Чиновники на местах, сами все это прекрасно понимают, но продолжают твердить, что все хорошо.

— Вот у вас сейчас там сидит четыре человека этого достаточно для того чтобы охватить Ленобласть? — спросил корреспондент Пятого канала Дмитрий Акимов.

— Нет операторов в смене у нас 11 человек круглосуточно находится, ну просто операторы там, завтракают, — ответил первый заместитель председателя комитета по связи и информатизации Ленинградской области Сергей Демочко.

Зал с не готовыми к работе компьютерами, якобы используется для обучения персонала. А то, что людей мало — так больше утром буднего дня и не надо. Проверяем.

— Время ожидания в очереди составляет одну минуту, — прозвучало при звонке в службу спасения.

— Вот, одна минута. То есть сейчас какой-то локальный выброс. Должно быть 8 секунд, — прокомментировал Сергей Демочко.

— Извините пожалуйста, это тестовый звонок был. Минута тридцать восемь, — ответил корреспондент Дмитрий Акимов.

— Ну вот видите протестировали что у нас не все есть хорошо, — заключил первый заместитель председателя комитета по связи и информатизации Ленинградской области.

Вечером две минуты превратятся в пять, а, например, в новогоднюю ночь ожидание может растянутся до получаса. Жители приграничных с Петербургом районов придумали, как получить помощь быстрее.

— По-хитрому, они переходят через ж/д переезд и вызывают себе скорую уже в Санкт-Петербурге, — рассказала жительница Ленобласти.

Жителям России, которым до ж/д переезда с Петербургом, Казанью или Москвой далековато, специалисты советуют держать на холодильнике номера телефонов местной неотложки, дежурной и пожарной части. Не современно, зато надежно.