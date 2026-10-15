Колония вместо стадиона: экс-футболиста Медиалиги судили за обман пенсионерки

Бывшего футболиста Медиалиги приговорили к трем годам колонии за мошенничество

Бывшего футболиста Медиалиги Артура Закиева приговорили к трем годам лишения свободы за участие в мошеннической схеме, в результате которой у 81-летней жительницы Подмосковья похитили 1,4 миллиона рублей. Его сообщник получил два года колонии. Об этом сообщили в прокуратуре Ильинского района.

По данным следствия, в декабре 2025 года двое жителей Московской области в возрасте 23 и 21 года вступили в преступную группу, занимавшуюся хищением денег у граждан. Неустановленные участники схемы по телефону убедили пенсионерку, что ее сбережения необходимо передать для проверки.

Один из осужденных сообщил сообщнику адрес женщины и кодовые слова для получения денег. Он приехал 3 декабря в поселок Ильинское-Хованское и забрал у пенсионерки 1,4 миллиона рублей, назвав фразу «роза колючая». После этого мужчина скрылся.

С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил одному из фигурантов три года лишения свободы со штрафом в размере 200 тысяч рублей, второму — два года колонии общего режима. Оба осужденных были взяты под стражу в зале суда. Приговор пока не вступил в законную силу.

Ранее по иску прокурора пенсионерке вернули похищенные 1,4 миллиона рублей.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что 92-летняя женщина из Владивастока чуть не спрыгнула с седьмого этажа после звонка мошенников.

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