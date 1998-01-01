Видео: Жан-Клод Ван Дамм передал привет уфимцам

, 13:49 Видео 96

Ролик с американской кинозвездой на своей странице в Instagram опубликовал бодибилдер Артур Шаемов.

Фото, видео: www.globallookpress.com, Instagram @littleartur

Уфимский бодибилдер Артур Шаемов выложил на своей странице Instagram видео с участием голливудского актера Жан-Клод Ванн Дамма. По просьбе российского спортсмена мастер боевых искусств передал привет жителям Уфы, откуда родом сам бодибилдер.

Позже выяснилось, что россиянин встретил кинозвезду в одном из тренажерных клубов Калифорнии. Артист согласился сделать совместное фото с Артуром, но в результате стал главным героем видеозаписи.

Взять автограф уфимец не успел, однако ролик с участием звезды мирового масштаба вызвал восторг у пользователей сети. Публикация быстро набрала почти три тысячи просмотров и кучу комментариев. Поклонники Ван Дамма не верили своим глазам.

Круто! Вот его бы я точно хотел встретить!

— А вот это реально космос!

— Я бы с ума сошла от счастья! Круто-круто! — делились эмоциями комментаторы.

Ранее Пятый канал сообщал, что сына Жан-Клода Ван Дамма задержали в США.

Читайте также

Подпишитесь на ленту Яндекс.Дзен!Читайте новости Пятого канала
в ленте Яндекс Дзен

Последние новости

14:38
Вся жизнь на шпагате: Волочкова празднует 43-й день рождения — жаркие фото
14:26
Видео: Десять человек погибли в результате двух взрывов в сирийском Африне
14:14
Андрей Кончаловский и Юлия Высоцкая венчаются в Пскове
14:06
Трамп пытается лавировать с «шатдауном», но демократы непреклонны
13:55
«Зенит» намерен потратить 20 миллионов евро на аргентинца Маркоса Акунью
13:49
Видео: Жан-Клод Ван Дамм передал привет уфимцам
13:38
Два человека погибли, 14 пострадали при пожаре на горнолыжном курорте Куршевель
13:25
В Узбекистане нашли клад на миллион долларов, потерянный при Сталине
13:17
Российские танки Т-72 поучаствовали в военном параде в Лаосе
13:10
«Можно заработать на машину»: Раскрыта тайна гонораров фигуристов
13:00
Новинки 2019 года — самые ожидаемые автомобили на российском рынке. Часть 1
12:47
«Провокация»: Эксперт об идее эстонского журналиста атаковать ракетами Петербург
12:38
Генри Сехудо нокаутировал Ти-Джея Диллашоу и получил поздравления от Хабиба
12:32
Окружение Меган Маркл сообщает о ее глубокой депрессии
12:27
Бесчеловечный промысел: Мошенники наживаются на людях, шокированных взрывами газа
12:20
Комедию «Праздник» о блокадном Ленинграде удалили с YouTube
12:01
Кому выгодно появление «Северной Македонии» на карте Европы
11:57
Гильдия продюсеров США назвала лучший фильм 2018 года
11:39
Известный певец Марк Тишман попал в аварию во время отпуска в Таиланде
11:26
Громкие романы Ольги Бузовой: Почему самой известной женщине России не везет в любви

ВСЕ НОВОСТИ

Новости СМИ2

Новости Лентаинформ

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войти

ВконтактеFacebook

Новости канала

«Вся правда о… ЗОЖ» на Пятом

В воскресенье, 20 января, смотрите на Пятом канале премьеру нового потребительского расследования «Вся правда о… ЗОЖ».

5-tv.ru

Цифры дня

Зрители смотрят вечерние новости на Пятом

9 января жители московского региона в категории «Все 25-59» выбрали для вечернего телесмотрения программу «Известия» на Пятом. Это принесло каналу долю 8,4% и первое место среди всех федеральных телеканалов.

Для рекламодателей

Пресса о компании

Пятый канал рассказал о премьерах 2019 года

Канал активно развивает свое производство сериального контента. В этом году нас ждут как минимум четыре любопытные новинки.

5-tv.ru

Реклама