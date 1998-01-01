Видео: Жан-Клод Ван Дамм передал привет уфимцам

Уфимский бодибилдер Артур Шаемов выложил на своей странице Instagram видео с участием голливудского актера Жан-Клод Ванн Дамма. По просьбе российского спортсмена мастер боевых искусств передал привет жителям Уфы, откуда родом сам бодибилдер.

Позже выяснилось, что россиянин встретил кинозвезду в одном из тренажерных клубов Калифорнии. Артист согласился сделать совместное фото с Артуром, но в результате стал главным героем видеозаписи.

Взять автограф уфимец не успел, однако ролик с участием звезды мирового масштаба вызвал восторг у пользователей сети. Публикация быстро набрала почти три тысячи просмотров и кучу комментариев. Поклонники Ван Дамма не верили своим глазам.

– Круто! Вот его бы я точно хотел встретить!

— А вот это реально космос!

— Я бы с ума сошла от счастья! Круто-круто! — делились эмоциями комментаторы.

Ранее Пятый канал сообщал, что сына Жан-Клода Ван Дамма задержали в США.