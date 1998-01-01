Видео: Трамп пошел на сделку с конгрессменами в обмен на гамбургер

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Правительственный кризис в США обыграли на телевидении.

Фото, видео: Twitter @nbcsnl

Последний выпуск «Субботнего вечернего шоу» на телеканале NBC посвятили кризису американского правительства из-за разногласий Дональда Трампа и Конгресса по бюджету.

Главу Белого дома снова блестяще исполнил актер Алек Болдуин, которому предстояло пойти на сделку с одним из конгрессменов, чтобы прекратить шатдаун. Первым Трамп Болдуина выбрал предложение члена палаты представителей Нэнси Пелоси, которую сыграла Кейт МакКиннон. Она предложила Трампу миллион долларов на охрану границ, а президент должен был назвать ее «своей мамочкой».

Самое выгодное предложение сделал конгрессмен Чак Шумер, которого сыграл Алекс Моффат. Чтобы прекратить шатдаун, он пообещал все, что захочет Трамп, но тут вмешалась Пелоси и напомнила американскому лидеру оставаться сильным. В итоге Трамп согласился договориться с Конгрессом за один гамбургер.

Ранее Пятый канал рассказывал о затянувшемся правительственном кризисе в США.

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