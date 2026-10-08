«Любой, кто использует термин ИИ»: кого Трамп записал во враги Белого дома

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Василиса Власова
Василиса Власова 24 0

Ранее американский лидер подписал соответствующий указ о новой лексике.

Кого Дональд Трамп считает врагом Белого дома

Фото: Reuters/Evan Vucci

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Трамп: Белый дом считает врагами всех, кто использует термин ИИ 

Президент США Дональд Трамп заявил, что Белый дом считает врагами тех, кто до сих пор использует термин «искусственный интеллект» вместо «сверхинтеллект».

«Белый дом считает любого, кто использует термин „искусственный интеллект“ вместо общепринятого нового и более точного термина „сверхинтеллект“, врагом!» — написал американский лидер в социальной сети Truth Social.

Слово «враг» Трамп при этом выделил капсом — написал заглавными буквами.

Дональд Трамп 30 сентября подписал указ: властям США предписано использовать термин «суперинтеллект» вместо «искусственного интеллекта» в документах и публичных коммуникациях. Это должно отражать возможности новых технологий.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что бизнесмен и миллионер Илон Маск после указа американского лидера начал называть искусственный интеллект суперинтеллектом. Колонизатор Марса добавил к публикации на эту тему обложку книги философа Ника Бострома «Суперинтеллект: пути, опасности, стратегии». Он изучал возможность появления рассудка умнее человека и связанные с этим риски.

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