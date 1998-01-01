Шатдаун. День 26-й: Трамп на хозяйстве, экономисты «таксуют»

Из-за «шатдауна» правительства, американские военные впервые в истории не получили зарплату. Конкретно — служба береговой охраны. Накануне у них был день аванса. Как объяснил командующий, адмирал Шульц — денег нет, но надо держаться. Спасибо, одна благотворительная организация дала 15 миллионов долларов на довольствие. Ситуация действительно беспрецедентная — так надолго — а уже 26-й день, шатдаун не затягивался.

Примерно 800 000 госслужащих, в том числе сам Трамп без зарплаты, половина при этом ходит на службу, остальные под домам. Глава совета экономических консультантов при президенте Кэвин Хассет признался, что его сотрудники вынуждены «таксовать» по Вашингтону.

В самом Белом доме стало прохладнее — Трамп все чаще ходит по резиденции в пальто, на приемы стал заказывать за свой счет гамбургеры и бутерброды.

Злые языки говорят, что президент вынужден хлопотать по хозяйству, иначе как объяснить, что за последнюю неделю у него уже трижды на руке замечали пластырь, причем один раз с каплями крови.

Ранее Пятый канал рассказывал, что самое долгое "шатдаун" в США длился 21 день. Но и здесь Дональд Трамп побил все рекорды.