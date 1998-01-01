Шатдаун. День 26-й: Трамп на хозяйстве, экономисты «таксуют»

, 6:51 Видео 49

А американские военные впервые в истории не получили зарплату.

Фото, видео: Пятый канал, www.globallookpress.com

Из-за «шатдауна» правительства, американские военные впервые в истории не получили зарплату. Конкретно — служба береговой охраны. Накануне у них был день аванса. Как объяснил командующий, адмирал Шульц — денег нет, но надо держаться. Спасибо, одна благотворительная организация дала 15 миллионов долларов на довольствие. Ситуация действительно беспрецедентная — так надолго — а уже 26-й день, шатдаун не затягивался.

Примерно 800 000 госслужащих, в том числе сам Трамп без зарплаты, половина при этом ходит на службу, остальные под домам. Глава совета экономических консультантов при президенте Кэвин Хассет признался, что его сотрудники вынуждены «таксовать» по Вашингтону.

В самом Белом доме стало прохладнее — Трамп все чаще ходит по резиденции в пальто, на приемы стал заказывать за свой счет гамбургеры и бутерброды.

Злые языки говорят, что президент вынужден хлопотать по хозяйству, иначе как объяснить, что за последнюю неделю у него уже трижды на руке замечали пластырь, причем один раз с каплями крови.

Ранее Пятый канал рассказывал, что самое долгое "шатдаун" в США длился 21 день. Но и здесь Дональд Трамп побил все рекорды.

Читайте также

Только в нашей группе в ОK!Больше фото и видео, опросы, живое общение
и не только серьёзные новости!

Последние новости

7:38
Лайфхак: Три способа без усилий избавиться от накипи в чайнике
7:31
Предвестница смерти: Черная дыра могла стать «прародительницей» Нибиру
7:16
Лоза о Шнурове: «Помоечные бомжи разговаривают с тем же уровнем мата»
7:14
«Девочка не промах»: Фанаты оценили, как дочь Галкина «разводит» папу на подарки
7:01
Интервью с Pompeya: о мировом турне, Киркорове и «Казантипе»
6:51
Шатдаун. День 26-й: Трамп на хозяйстве, экономисты «таксуют»
6:42
Китай не пойдет на уступки в деле канадца, несмотря на давление Оттавы
6:35
Неудачный эксперимент: проросший на Луне хлопок погиб
6:21
Лайфхак: Как быстро и дешево починить сломавшуюся дужку очков
6:14
Невыгодная экономия: новые правила учета счетчиков тепла шокировали россиян
6:01
Брат Криса Кельми озвучил последнее желание артиста
5:51
Лайфхак: Как быстро разносить тесную обувь
5:34
«Привет, Киев!» — Собчак неожиданно приехала в столицу Украины
5:19
Видео: Метель на Сахалине не выпускает жителей из дома
5:04
Отряд боевых кораблей ТОФ вернется из похода в ближайшие дни
5:02
В шаге от победы: экипаж Николаева возглавил общий зачет на «Дакар-2019»
4:38
Семь вопросов от Google: 156 лет со дня рождения Станиславского
4:21
Шесть самых успешных профессий января: что нужно делать, чтобы разбогатеть
4:01
Новости за 100 секунд: судьба львицы Симоны, жара в Австралии и тайна бурейского метеорита
3:33
На Камчатке началось извержение вулкана

ВСЕ НОВОСТИ

Новости СМИ2

Новости Лентаинформ

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войти

ВконтактеFacebook

Новости канала

Премьеры-2019 на Пятом канале

Пятый канал активно развивает собственное производство сериального контента. В 2019 году телезрителей ждут многочисленные премьеры.

5-tv.ru

Цифры дня

Зрители смотрят вечерние новости на Пятом

9 января жители московского региона в категории «Все 25-59» выбрали для вечернего телесмотрения программу «Известия» на Пятом. Это принесло каналу долю 8,4% и первое место среди всех федеральных телеканалов.

Для рекламодателей

Пресса о компании

Как изменился топ-5 популярных каналов по итогам года

Используя данные исследовательской компании Mediascope РБК проанализировал телевизионные предпочтения россиян, проживающих в городах с населением от 100 тыс. человек, за прошедший 2018 год.

5-tv.ru

Реклама