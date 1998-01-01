Синоптик центра Фобос: Россию накроют арктические морозы

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Синоптики предупреждают о похолодании до -25 градусов, интенсивных зарядах снега и порывистом ветре.

Фото, видео: www.globallookpress.com, Пятый канал

Начало рабочей недели в столичном регионе будет аномальных холодным, а в среду температурный фон «достигнет дна морозного колодца». Об этом в интервью Пятому каналу рассказал дежурный синоптик центра Фобос Евгений Тишковец.

— В ночь на понедельник начнет прорываться холодный атмосферный фронт с интенсивными зарядами снега и порывистым ветром. Днем регион окажется в тыловой части североатлантического циклона, который откроет беспрепятственный доступ арктическому воздуху. Температура в Москве в течение суток понизится до минус 7-12 градусов, а вечером морозы продолжат крепчать, — сообщил синоптик.

В середине недели прекратятся регулярные снегопады. При этом температура будет снижаться.

— Во вторник и в среду температурный фон достигнет дна морозного колодца, а большая часть России окажется в мешке арктического холода. Вероятность осадков сократится до минимума. Ночами ударят морозы до минус 20-25 градусов, днем не выше минус 12-17 градусов, что аномально холодно и на 9-10 градусов ниже положенной для конца января климатической нормы, — отметил Тишковец.

В понедельник 21 января температура воздуха в Петербурге опустится до 15-17 градусов ниже нуля, а в Ленобласти возможно похолодание до -20 градусов. Во второй половине недели ожидается отступление холодов, а в выходные среднесуточная температура вернется в норму, рассказал Пятому каналу синоптик Юрий Куткевич.

— Сейчас петербуржцам надо готовиться к похолоданию. Особенно холодными будут первые дни недели. Особенно понедельник и вторник. Температура днем будет около 15-16 градусов мороза. А по ночам и в утренние часы будет до минус 18-20. В пригородах до 22 градусов. Осадки маловероятны. В середине недели пройдет небольшой снег. Температура ненадолго повысится до -5 -10. А конец недели опять — умеренные морозы, 15-18 градусов и преимущественно без осадков, — рассказал Юрий Куткевич.

Рассказал метеоролог и о том, стоит ли жителям Северо-Западного региона ожидать продолжения снегопадов.

— На 20 января высота снежного покрова в Петербурге составляет 40 сантиметров. Обычно в течение зимы у нас высота снежного покрова увеличивается и максимум приходится на конец февраля — самое начало марта. И нормой является около 30 сантиметров. То есть сейчас 20 января мы значительно перекрыли уровень снега в конце зимы. Нельзя сказать, что это аномальная ситуация. В 2010–2011 году в январе высота снежного покрова была 47 сантиметров. В 1982-м, в январе высота снега была 57 сантиметров. Так что это выше нормы, но никакие рекорды пока не побиты. Высота снежного покрова будет увеличиваться, но таких снегопадов, как были на прошлой неделе, пока не ожидается, — заключил синоптик.

Ранее Пятый канал сообщал об отмене авиарейсов из России в США.

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