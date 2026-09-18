Дроны «выключили» «Сани» под Дружковкой. Лучшее видео из зоны СВО

«Восток» уничтожил позиции расчетов дронов ВСУ в Запорожской области

Расчеты ударных беспилотников Южной группировки войск уничтожили замаскированную гаубицу Д-30 и 120-миллиметровый миномет «Сани» ВСУ в районе Дружковки. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

В ходе воздушной разведки военнослужащие обнаружили позиции украинской артиллерии. Гаубица была спрятана в лесополосе на окраине населенного пункта, а минометная позиция находилась на территории частного домовладения.

Для поражения целей операторы применили несколько ударных дронов. В результате были уничтожены артиллерийское орудие, миномет и, по данным ведомства, их расчеты.

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