Российский моряк с арестованного в Индии танкера снова попал в больницу

РИА Новости: россиянин с арестованного в Индии танкера снова госпитализирован

Один из российских моряков с арестованного у берегов Индии танкера UNITY повторно госпитализирован. Об этом журналистам РИА Новости сообщила родственница члена экипажа. По ее словам, впервые мужчине стало плохо в конце августа — его доставили в портовую больницу, но уже на следующий день вернули на судно, несмотря на необходимость обследования и наблюдения врачей.

«Ни в тот, ни в этот раз разрешения на репатриацию этого моряка не дали», — добавила собеседница агентства.

Танкер UNITY под флагом Камеруна арестовали у берегов Индии в мае из-за коммерческого спора. С тех пор судно с российскими моряками на борту стоит на якоре в районе порта Парадип. Владелец танкера, по словам родственников, игнорирует обращения экипажа.

Условия на судне

Ситуация на борту остается тяжелой. Как рассказала супруга одного из моряков Лариса Кобзарь, судно «рассыпается на запчасти» — нет снабжения для ремонта, танкер периодически обесточивается, не работают кондиционеры и кухонная техника. Это особенно тяжело переносится в тропической жаре.

По данным генконсульства РФ в Калькутте, запасов продовольствия и питьевой воды, доставленных на судно 19 августа, должно хватить до конца сентября. Судно требует ремонта и не имеет технической возможности продолжить плавание.

Что известно о репатриации

Индийская сторона связывает возвращение экипажа с заменой на новый состав. Следующее судебное заседание по этому вопросу назначено на 21 сентября. Вопросами репатриации занимается российская страховая компания «Согласие», которая через адвоката подала обращение в суд штата Орисса.

Старшего механика судна, по данным РБК, прежде эвакуировали на берег с признаками микроинсульта, однако после оказания первой помощи вернули обратно на борт.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что на глубине 30 метров в Яванском море были найдены обломки парома Virgo Transport 8. Ведется обсуждение о перемещении фрагментов судна на мелководье, поиски пропавших продолжаются и на поверхности.

Паром с более чем 240 людьми исчез 12 сентября. Он следовал из Сурабаи в Банджармасин, перед происшествием экипаж сообщал о непогоде. Погибли шесть человек. Спасли 108 пассажиров и членов экипажа, 129 числятся пропавшими.

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