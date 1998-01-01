Милана Тюльпанова: «Кержаков меня никогда не любил»

Бывшая супруга футболиста Александра Кержакова Милана Тюльпанова разоткровенничалась и рассказала о прошлой личной жизни со спортсменом. Девушка утверждает, что он никогда не испытывал к ней чувств, даже несмотря на наличие совместного ребенка, пишет Woman.ru.
По ее словам, осознание этого вызывало у нее сильнейший стресс.
По ее словам, она предпринимала «всевозможные бесполезные попытки» вернуть супруга, но все оказалось тщетно.
Тем не менее, по ее словам, в своем душевном состоянии она идет на поправку, и активно занимается своей физической формой.
После развода Кержакова и Тюльпановой судебная тяжба между ними не закончилась — оба хотели отсудить себе сына. В итоге дело закончилось в пользу матери.
Ранее Пятый канал рассказывал о том, как Кержаков передал ребенка Тюльпановой.