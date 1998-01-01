Милана Тюльпанова: «Кержаков меня никогда не любил»

Бывшая супруга футболиста Александра Кержакова Милана Тюльпанова разоткровенничалась и рассказала о прошлой личной жизни со спортсменом. Девушка утверждает, что он никогда не испытывал к ней чувств, даже несмотря на наличие совместного ребенка, пишет Woman.ru.

По ее словам, осознание этого вызывало у нее сильнейший стресс.

— Мне было больно. Очень. И эту боль, казалось, ничто не сможет заглушить: никакие психоактивные вещества, подруги или родственники, — поделилась впечатлениями Тюльпанова.

По ее словам, она предпринимала «всевозможные бесполезные попытки» вернуть супруга, но все оказалось тщетно.

— Если человек не любит, то этот факт не изменить никакими действиями или словами, — с грустью отметила она.

Тем не менее, по ее словам, в своем душевном состоянии она идет на поправку, и активно занимается своей физической формой.

— Главное, не жить прошлым, а уверенно смотреть вперед. Ну или хотя бы просто смотреть. Думайте и верьте в то, что дальше будет лучше. Жизнь слишком коротка, чтобы тратить ее на боль и страдания, — констатирует девушка.

После развода Кержакова и Тюльпановой судебная тяжба между ними не закончилась — оба хотели отсудить себе сына. В итоге дело закончилось в пользу матери.

Ранее Пятый канал рассказывал о том, как Кержаков передал ребенка Тюльпановой.