Пьяный боец Вооруженных сил Украины попал в плен в ДНР

В самопровозглашенной Донецкой Народной Республике рассказали о пленении бойца ВСУ, который предпринял атаку в одиночку. Когда украинец с оружием в руках приблизился к позициям ополченцев его связали и отправили на допрос.

Представитель народной милиции ДНР Даниил Безсонов сообщил, что военнослужащий украинской армии был сильно пьян и не смог оказать сопротивление.

— Наши наблюдатели решили не препятствовать. В конечном итоге военнослужащие народной милиции подпустили его ближе, связали и взяли в плен, — приводит его слова РИА Новости.

Пленный выдал важную информацию о численности и оснащении своего подразделения, а также подтвердил информацию о готовящемся наступлении ВСУ.

Ранее Пятый канал рассказывал, как пьяный конфликт украинских морпехов закончился перестрелкой со смертельным исходом.