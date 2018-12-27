Пьяный боец Вооруженных сил Украины попал в плен в ДНР

В самопровозглашенной Донецкой Народной Республике рассказали о пленении бойца ВСУ, который предпринял атаку в одиночку. Когда украинец с оружием в руках приблизился к позициям ополченцев его связали и отправили на допрос.
Представитель народной милиции ДНР Даниил Безсонов сообщил, что военнослужащий украинской армии был сильно пьян и не смог оказать сопротивление.
Пленный выдал важную информацию о численности и оснащении своего подразделения, а также подтвердил информацию о готовящемся наступлении ВСУ.
Ранее Пятый канал рассказывал, как пьяный конфликт украинских морпехов закончился перестрелкой со смертельным исходом.