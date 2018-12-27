Пьяный боец Вооруженных сил Украины попал в плен в ДНР

, 18:42 54

Украинский силовик атаковал позиции ополченцев с трудом держась на ногах от выпитого алкоголя.

Фото: РИА новости / Стрингер

В самопровозглашенной Донецкой Народной Республике рассказали о пленении бойца ВСУ, который предпринял атаку в одиночку. Когда украинец с оружием в руках приблизился к позициям ополченцев его связали и отправили на допрос.

Представитель народной милиции ДНР Даниил Безсонов сообщил, что военнослужащий украинской армии был сильно пьян и не смог оказать сопротивление.

Наши наблюдатели решили не препятствовать. В конечном итоге военнослужащие народной милиции подпустили его ближе, связали и взяли в плен, — приводит его слова РИА Новости.

Пленный выдал важную информацию о численности и оснащении своего подразделения, а также подтвердил информацию о готовящемся наступлении ВСУ.

Ранее Пятый канал рассказывал, как пьяный конфликт украинских морпехов закончился перестрелкой со смертельным исходом.

Читайте также

Подпишитесь на нашу Facebook страницу!Свежие международные и российские новости
на нашей странице в Facebook

Последние новости

19:09
Синоптик центра Фобос: Россию накроют арктические морозы
18:53
Кадры сноса стены полуразрушенного дома в Магнитогорске, в котором взорвался газ
18:42
Пьяный боец Вооруженных сил Украины попал в плен в ДНР
18:29
Видео: Плющенко похвастался своей ученицей-вундеркиндом
18:16
Самая толстая кошка Британии крайне несчастна: От нее отказались в четвертый раз
17:59
Звезда «Дома-2» похвасталась своими доходами
17:48
Адвокат рассказал, как пермский чиновник ответит за расправу над медведем и рысями
17:27
Жизнь под «водопадом»: Дом в Петербурге неделю топит из-за протекающей кровли
17:12
«Немножко Жанны Д’арк, немножко Д’Артаньяна»: Елизавета Боярская кардинально сменила имидж
16:53
Миноброны РФ: ЗРК «Панцирь» и «Бук» ПВО Сирии уничтожили семь израильских ракет
16:38
«Кровавое» лунное затмение: Серия фотографий завораживающего космического зрелища
16:20
Автора фильма «Праздник» о блокадном Ленинграде вызывали на допрос в полицию
16:07
Принц Филипп спустя два дня после ДТП получил предупреждение от полиции за очередное нарушение
15:57
Видео: Трамп пошел на сделку с конгрессменами в обмен на гамбургер
15:48
Фигуристка Туктамышева рассказала о скором завершении карьеры
15:36
«Привет с того света»: Майкла Джексона снова обвинили в изнасиловании
15:24
Видео: Автомобиль рухнул с третьего яруса парковки в Одинцово
15:11
«Приедь, Андрей»: Мурманские спасатели обратились к Малахову в стиле Аллегровой
14:59
Сирийские СМИ сообщили об отражении воздушной атаки Израиля в районе Дамаска
14:49
Служба неспасения: Почему так трудно получить помощь, позвонив на номер 112

ВСЕ НОВОСТИ

Новости СМИ2

Новости Лентаинформ

Смотрите также

27.12.2018

Киев заявил о взятии под контроль почти всей «серой зоны» Донбасса

21 января — День инженерных войск России
25 января — День штурмана ВМФ России
27 января — день снятия блокады Ленинграда
27 января — Международный день без интернета

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войти

ВконтактеFacebook

Новости канала

«Вся правда о… ЗОЖ» на Пятом

В воскресенье, 20 января, смотрите на Пятом канале премьеру нового потребительского расследования «Вся правда о… ЗОЖ».

5-tv.ru

Цифры дня

Зрители смотрят вечерние новости на Пятом

9 января жители московского региона в категории «Все 25-59» выбрали для вечернего телесмотрения программу «Известия» на Пятом. Это принесло каналу долю 8,4% и первое место среди всех федеральных телеканалов.

Для рекламодателей

Пресса о компании

Пятый канал рассказал о премьерах 2019 года

Канал активно развивает свое производство сериального контента. В этом году нас ждут как минимум четыре любопытные новинки.

5-tv.ru

Реклама