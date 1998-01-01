Тренер Туктамышевой прокомментировал информацию о скором завершении ее карьеры

Заслуженный тренер России Алексей Мишин опроверг информацию о возможном завершении спортивной карьеры Елизаветы Туктамышевой. По словам специалиста, она полна надежд и смотрит в будущее с оптимизмом.
— Никаких планов по завершению своей спортивной карьеры у Лизы нет! Боле того, мы сейчас подбираем программу, подбираем музыку для новых композиций, работаем над уплотнением содержания этих программ, — сказал он в беседе с Пятым каналом.
Алексей Мишин добавил, что правила в фигурном катании и тенденции в Международном союзе конькобежцев изменчивы.
— Поэтому неправильно говорить о завершении карьеры спортсменки, — заключил тренер.
Ранее фигуристка Туктамышева предположила, что ее здоровье выдержит еще один или два сезона.