Финалистка Гран-При по фигурному катанию Елизавета Туктамышева ответила на вопрос о возможном завершении спортивной карьеры во время трансляции в Instagram.

— Я не знаю, сколько еще выдержит мое здоровье. Сезон, два? Но это все равно уже считается концом карьеры. Я уже десять лет катаюсь, — приводит ее слова РИА Новости.

22-летняя спортсменка из Петербурга взяла золото на Чемпионате мира в 2015 году, победила в финале Гран-при сезона 2014/2015. По итогам сезона 2018/19 Туктамышева стала бронзовым призером.

Ранее фигуристка Елизавета Туктамышева рассказала, сколько зарабатывают российские спортсмены. По словам девушки, основной доход приносят ледовые шоу.